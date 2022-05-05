Олена-Крістіна Лебідь поділилася порадами, які врятують від квартирних аферистів

5 мая 2022 13:20 Туренко Андрей
Олена-Крістіна Лебідь поділилася порадами, які врятують від квартирних аферистів
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
пресс-служба Нового канала

Багато українців були вимушені залишити свої домівки та переїхати в іншу частину країни в пошуках порятунку від російських військ. На жаль, цим можуть скористатися непорядні люди.

Читайте такжеІлона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну
З початком повномасштабного наступу росії українці об’єдналися та почали як ніколи підтримувати одне одного. Та, на жаль, знаходяться й ті, хто наживається на чужому горі. Наприклад, обманюють людей, вимушених втікати з гарячих точок у більш безпечні регіони України та шукати житло. Як запобігти цьому й не стати жертвою квартирних аферистів, розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Будьте обережні з фірмами, що займаються орендою квартир. У них можуть бути нічим не примітні офіси, але прийом – на найвищому рівні. Дуже пристойні квартири з хорошим ремонтом вони пропонують в оренду за безцінь. А вся афера крутиться довкола підписання договору. Річ у тім, що до документів відразу ж прикріплюють чек про оплату, тим самим прикриваючи призначення платежу, а це не оренда житла, а надання інформаційних послуг. Тобто, поки людина думає, що віддала 10 тисяч гривень за два місяці оренди, насправді вона платить за папірець з адресою квартири. Яка не факт, що взагалі здається в оренду.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / пресс-служба Нового канала

Олена-Крістіна наголошує: якщо вчасно не помітили підступ – і гроші втратите, і без квартири залишитеся. Аферисти відразу відправлять вас за адресою забирати ключі від житла, але, звісно, на зустріч до вас ніхто так і не прийде ані через годину, ані через чотири. На жаль, повернути гроші не вдасться – договір уже підписаний.

Читайте такжеПоліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою
Також будьте обачні, коли знаходите оголошення про оренду квартири в інтернеті. Якщо вас підганяють з рішенням та вимагають передоплату, швидше за все ви спілкуєтеся з аферистом. Вам говорять, що за таку ціну квартиру заберуть швидко, а ви можете пообіцяти й не приїхати, тому власнику житла необхідно убезпечитися. Що відбувається далі, легко здогадатися — людина блокує ваш номер телефону і не відповідає на дзвінки. Щоб не залишитися і без грошей, і без житла, не винаймайте квартиру без попереднього огляду та ніколи не відправляйте передоплату просто після телефонної розмови!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях

Материалы по теме

Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну
Новости

Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну
Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою
Новости

Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою
Володимир Остапчук розповів, що вони з дружиною роблять заради перемоги України
Новости

Володимир Остапчук розповів, що вони з дружиною роблять заради перемоги України
Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
Новости

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля
Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради

Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради
Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Популярное видео

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)
Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати

Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK