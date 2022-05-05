Олена-Крістіна Лебідь поділилася порадами, які врятують від квартирних аферистів
Багато українців були вимушені залишити свої домівки та переїхати в іншу частину країни в пошуках порятунку від російських військ. На жаль, цим можуть скористатися непорядні люди.
Будьте обережні з фірмами, що займаються орендою квартир. У них можуть бути нічим не примітні офіси, але прийом – на найвищому рівні. Дуже пристойні квартири з хорошим ремонтом вони пропонують в оренду за безцінь. А вся афера крутиться довкола підписання договору. Річ у тім, що до документів відразу ж прикріплюють чек про оплату, тим самим прикриваючи призначення платежу, а це не оренда житла, а надання інформаційних послуг. Тобто, поки людина думає, що віддала 10 тисяч гривень за два місяці оренди, насправді вона платить за папірець з адресою квартири. Яка не факт, що взагалі здається в оренду.
Олена-Крістіна наголошує: якщо вчасно не помітили підступ – і гроші втратите, і без квартири залишитеся. Аферисти відразу відправлять вас за адресою забирати ключі від житла, але, звісно, на зустріч до вас ніхто так і не прийде ані через годину, ані через чотири. На жаль, повернути гроші не вдасться – договір уже підписаний.
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