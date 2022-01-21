Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь рассказала, какие слова используют мошенники, чтобы обмануть людей

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь предупредила о хитрой уловке аферистов.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь знает о мошеннических схемах все, ведь уже более пяти лет она разоблачает их в проекте «Аферисты в сетях».

Пока снимается седьмой сезон, предлагаем узнать о хитрой уловке аферистов, при помощи которой они завоевывают доверие.

Напрягитесь, когда незнакомый человек буквально через пять минут после знакомства или во время интернет-покупки во втором же сообщении начинает вам писать с уменьшительными суффиксами в стиле: «Ирочка, я просто переживаю, что ваш товар заберут…» На самом деле это манипуляция, — предупредила Елена-Кристина. — Включение в нас состояния ребенка, когда с нами сюсюкались и говорили Мариночка, Оксаночка. Уменьшительные суффиксы вызывают у человека детские воспоминания.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Психика расслабляется, человек становится более доверчивым — в таком состоянии его легче обмануть. Этим аферисты и пользуются.

Поэтому если какой-то неизвестный человек начинает произносить ваше имя в уменьшительной форме и входить в зону сближения, надо задуматься, — отметила ведущая. — Со мной реально этот трюк работает, замечаю по себе. Когда говорят Крис — понятно, я на работе. А как только скажут Кристиночка, уже все (улыбается). Но у меня вовремя включается критическое мышление, понимаю, что это просто такой ход.

Напомним,