Елена-Кристина Лебедь рассказала, как и где провела новогодние и рождественские праздники

11 января 2022 16:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена-Кристина Лебедь рассказала, как и где провела новогодние и рождественские праздники
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь впервые встала на сноуборд.

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Путешествия по Украине - один из любимых видов отдыха ведущей проекта «Аферисты в сетях» Елены-Кристины Лебедь. Поэтому новогодние и рождественские праздники девушка вместе со своим возлюбленным - экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко провела вдали от Киева и освоила новый вид спорта.

Мы ездили в Карпаты, в район лыжных трасс - Подобовец, Пилипец, Изки. Других вариантов не было, ведь хотели покатушек, а это точно Карпаты! - призналась Елена-Кристина. - Я впервые встала на сноуборд! И оказалась, что это - любовь с первого шмяка (смеется)! Любовь поначалу безответная, потому что шмяки были постоянными. Но раза с третьего я поехала сама. И произошло, как в «Аватаре» - слияние с летающим Турук Макто! Восторг и визг! Это мое! Оказалось, что сноуборд - это танец! Смесь танго-фламенко-тверка и нижнего брейк-данса (смеется).

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / пресс-служба Нового канала
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 Отпуск Лебедь проводила не только стоя на сноуборде - она каталась на лыжах, расслаблялась в местных банях и карпатских чанах, читала книжки у камина. А еще наслаждалась потрясающими украинскими природой и архитектурой.

Могу рекомендовать посетить озеро Синевир. Летом там наверняка свежее и ярче, но зимой тоже свой шарм: водный кристалл, окруженный смереками в снежных шубах. Понравилось Мукачево - под проливным дождем не успели рассмотреть все, но город красивый и атмосферный. Еще очень хорош Каменец-Подольский. Как будто через телепорт шагнули в Европу! Архитектура маленьких уютных брусчатых улочек и величественных костелов впечатляет. А после прогулки открыли супервкусное место – кафе «Loft 26». В меню и традиционные карпатские блюда, и европейские. Вкусно так, что чуть ли не тарелки облизывала. Кстати, отмечено табличкой нашего «Ревизора»! Заслуженно! - отметила ведущая.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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