Жена Евгения Кошевого восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах - фото
10 января 2022 14:14
Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией
instagram.com/yalta_k
Юморист Евгений Кошевой вместе с супругой решили устроить себе райский отдых.
Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией отправились на заслуженный отдых. В качестве курорта супруги в этот раз выбрали солнечные Мальдивы.Также Ксения не упустила момента похвастаться перед фолловерами своей фигурой. В сториз женщина опубликовала снимок в купальнике, которое она сделала на фоне Индийского океана.Напомним,
На своих страницах в Инстаграм Евгений и Ксения делятся фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывают о своем досуге и не прочь устроить фотосессию на берегу океана.
Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией / instagram.com/yalta_k
Доброе утро, – пожелала своим фолловерам Ксения в подписи к снимку.
Ксения Кошевая / instagram.com/yalta_k