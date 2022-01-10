Жена Евгения Кошевого восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах - фото

10 января 2022 14:14 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Евгения Кошевого восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах - фото
Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией
instagram.com/yalta_k

Юморист Евгений Кошевой вместе с супругой решили устроить себе райский отдых.

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Дождавшись завершения новогодних кооперативов, Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией отправились на заслуженный отдых. В качестве курорта супруги в этот раз выбрали солнечные Мальдивы.

На своих страницах в Инстаграм Евгений и Ксения делятся фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывают о своем досуге и не прочь устроить фотосессию на берегу океана.

Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией / instagram.com/yalta_k
Также Ксения не упустила момента похвастаться перед фолловерами своей фигурой. В сториз женщина опубликовала снимок в купальнике, которое она сделала на фоне Индийского океана.

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Фото вызвало ажиотаж в блоге супруги Евгения Кошевого, ведь публика не часто видит Ксению в подобных образах. Женщина покорила подписчиков стройностью, плоским животом и длинными ножками.

Доброе утро, – пожелала своим фолловерам Ксения в подписи к снимку.

Ксения Кошевая / instagram.com/yalta_k
Напомним, 

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