Сын Дэвида и Виктории Бекхэм трогательно поздравил свою невесту с Днем рождения

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц.

Не верится, но старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм наконец-то обрел свое счастье. Более трех лет Бруклин счастлив в отношениях с известной актрисой Николой Пельтц.

Пара начала встречаться в 2019 году, а уже через два года начинающий фотограф и модель решился сделать любимой предложение руки и сердца. Девушка ответила парню согласием. Ходят слухи, что пара уже сыграла тайную свадьбу.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

9 января Никола отмечала свой день рождения – 27-летие. В честь этого события Бруклин решил поздравить свою вторую половинку не только лично, но и публично.

На своей странице в Инстаграм сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал целую серию фотографий с любимой. Также парень адресовал Николе трогательное поздравление.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

С Днем рождения, самая великолепная женщина в мире. Я самый счастливый человек в мире, который может называть тебя своей. Я влюбляюсь в тебя все больше с каждым днем. Люблю тебя всем сердцем, – написал Бруклин в своем блоге.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

Напомним,