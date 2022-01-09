Сын Влада Ямы помог ему сменить имидж: жена Лилиана в шоке – фото

Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой и сыном Леоном наслаждается отдыхом в Майами.

На своей странице в Инстаграм главный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма делится красочными фотографиями с отпуска с семьей. Так, на днях хореограф рассказал, что отдыхая на пляже, встретили еще одну звездную семью – Диму Монатика с женой и сыновьями.

Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами) Дети - тоже) И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча! - написал в соцсети Влад Яма.

Monatik, Лилиана и Влад Яма, Ирина Монатик / instagram.com/vladyama_official

А вчера Влад решил вообще шокировать своих подписчиков. В Instagram-stories звезда показал, как его сын Леон помогает ему сменить имидж. В кадре мальчик усердно и сосредоточенно сбривает отцу бороду.

Влад Яма с сыном / instagram.com/vladyama_official

Оставив усы и небольшую бородку, Яма позвал супругу, чтобы она оценила результат. Судя по выражению лица, Лилиана была шокирована увиденным.

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

Позже в микроблоге Влад опубликовал еще одно фото, на котором предстал уже полностью выбритым.

Ну привет, 2007! Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо, – написал хореограф.

Влад Яма сменил имидж / instagram.com/vladyama_official

В комментариях подписчики оценили новый образ Влада, оставив множество комплиментов: "Клааасс", "Помолодели лет на 10 точно", "Вам очень идёт", "Хитмен", "Без бороды лучше!"

Напомним,