Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова заговорила о свадьбе

8 января 2022 11:50 Туренко Андрей
Победительница шоу
Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова решила поговорить с поклонниками о личном.

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Несмотря на то, что десятый сезон самого романтического проекта  Украины «Холостяк» завершился два года назад, публика с интересом наблюдает за жизнью его победительницы – гимнастки Даши Ульяновой.

После разрыва отношений с пилотом Максом Михайлюком Даша питалась построить отношения с парнем, который был старше ее на 20 лет. Но совместной жизни у пары не вышло. В 2021 году они расстались.

Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
В период новогодний праздников Ульянова решила пообщаться со своими фолловерами в Инстаграм. Девушка просила публику задавать ей вопросы в сториз, на которые она давала честные ответы.

Даше прислали много вопросов о личной жизни. В частности, подписчики поинтересовались у девушки, не собирается ли она в ближайшее время выходить замуж.

Касаемо личной жизни – ничего не планирую, – ответила Ульянова.

Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
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Также победительница «Холостяка» ответила на провокационный вопрос, который касался ее возможных отношений с женатым мужчиной.

Нет, это путь в никуда, – ответила девушка и заявила, что любовь не сможет все победить.

Напомним, 

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