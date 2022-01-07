Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин тайно женился?
7 января 2022 11:25
Туренко Андрей
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/brooklynbeckham
Модель и фотограф Бруклин Бекхэм наконец-то нашел свое счастье.
В 2019 году старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм
Бруклин поделился приятной новостью. Тогда парень официально подтвердил свои отношения с известной актрисой Николой Пельтц.
Роман пары развивался настолько стремительно, что уже через год Бруклин решился на важный шаг – предложение руки и сердца. Помолвку влюбленные сыграли в июле 2020 года, а вот свадьбу откладывали из-за пандемии.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham
Но вот несколько дней назад Бруклин поделился на своей странице в Инстаграм фотографией. Подпись к ней привела его фолловеров в недоумение.
В описании к снимку у Бруклина проскользнуло слово «жена». После этого поклонники пары начали строить теории об их тайной свадьбе. Якобы, влюбленные устали ждать завершения пандемии и устроили тайную церемонию для двоих.
А вот и 2022, мы с женой идем за вами, - написал сын Дэвида и Виктории Бекхэм.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham
Была ли на самом деле свадьба - вопрос открытый. Бруклин и Никола не спешат комментировать догадки поклонников. Ждем от пары приятных новостей.
Напомним,