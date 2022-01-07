Старшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж за сына известного ресторатора - фото
7 января 2022 01:50
Туренко Андрей
Старшая дочь Стивена Спилберга Саша
instagram.com/sashaspielberg
Кинорежиссер Стивен Спилберг и актриса Кейт Кэпшоу готовятся к одному из самых важных событий в их жизни.
Речь идет о свадьбе старшей дочери Стивена Спилберга
и Кейт Кэпшоу – Саши. Недавно девушка ответила согласием на предложение руки и сердца от своего бойфренда.
Радостной новостью Саша поделилась на своей странице в Инстаграм. Избранником девушки стал сын известного ресторатора - Гарри МакНелли, с которым она встречалась на протяжении последних двух лет.
Старшая дочь Стивена Спилберга Саша с бойфрендом / instagram.com/sashaspielberg
Наследница 75-летнего Спилберга также опубликовала милую фотографию с женихом, на котором у нее виднеется кольцо на безымянном пальце.
Решила 31-летняя счастливая девушка показать и свой дневник. В нем она обещает самой себе, что обязательно выйдет за Гарри замуж.
Мой дневник снова оказался прав! 1. Утро после предложения. 2. Запись в дневнике сразу после первого свидания. 3. Момент после того, как он сделал предложение. (Без ведома Гарри, мой отец тайно сделал это фото. Классика.) – написала дочь Спилберга под фото, коротко описав каждый снимок.
Старшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж за сына известного ресторатора / instagram.com/sashaspielberg
Напомним,