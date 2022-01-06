Вупи Голдберг подхватила коронавирус после бустерной дозы вакцины

6 января 2022 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вупи Голдберг подхватила коронавирус после бустерной дозы вакцины
Телеведущая Вупи Голдберг
Fotobank / GettyImages

66-летняя Вупи Голдберг заразилась COVID-19.

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Накануне новогодних праздников американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг заболела. У звезды выявили коронавирус.

О том, что у Вупи позитивный тест на коронавирус, сообщила публике коллега телеведущей – Джой Бехар. Именно она заменила Голдберг в первом выпуске нового сезона шоу "The View".

Вупи Голдберг подхватила коронавирус / instagram.com/whoopigoldberg

Однако Джой поспешила успокоить поклонников: с Вупи все хорошо, она переносит коронавирус в очень легкой форме, так как получила полный курс вакцинации и даже бустерную дозу.

Она была вакцинирована и получила бустер вакцины, так что у нее очень, очень мягкие симптомы, – сказала Бехар.

Предположительно, Вупи Голдберг вернется в шоу уже на следующей неделе. Желаем ей скорейшего выздоровления!

Напомним,

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