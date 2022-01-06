Вупи Голдберг подхватила коронавирус после бустерной дозы вакцины
66-летняя Вупи Голдберг заразилась COVID-19.
О том, что у Вупи позитивный тест на коронавирус, сообщила публике коллега телеведущей – Джой Бехар. Именно она заменила Голдберг в первом выпуске нового сезона шоу "The View".
Однако Джой поспешила успокоить поклонников: с Вупи все хорошо, она переносит коронавирус в очень легкой форме, так как получила полный курс вакцинации и даже бустерную дозу.
Она была вакцинирована и получила бустер вакцины, так что у нее очень, очень мягкие симптомы, – сказала Бехар.
Предположительно, Вупи Голдберг вернется в шоу уже на следующей неделе. Желаем ей скорейшего выздоровления!
Напомним,