Вупи Голдберг подхватила коронавирус после бустерной дозы вакцины

66-летняя Вупи Голдберг заразилась COVID-19.

Накануне новогодних праздников американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг заболела. У звезды выявили коронавирус

О том, что у Вупи позитивный тест на коронавирус, сообщила публике коллега телеведущей – Джой Бехар. Именно она заменила Голдберг в первом выпуске нового сезона шоу "The View".

Вупи Голдберг подхватила коронавирус / instagram.com/whoopigoldberg

Однако Джой поспешила успокоить поклонников: с Вупи все хорошо, она переносит коронавирус в очень легкой форме, так как получила полный курс вакцинации и даже бустерную дозу.

Она была вакцинирована и получила бустер вакцины, так что у нее очень, очень мягкие симптомы, – сказала Бехар.

Предположительно, Вупи Голдберг вернется в шоу уже на следующей неделе. Желаем ей скорейшего выздоровления!

Напомним,