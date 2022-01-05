Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска

В праздничном спецвыпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 31.12.2021 были брызги шампанского, неожиданные перевоплощения и самые яркие звезды. А еще, впервые за 11 сезонов, в студии появился Господин Судья.

Одиннадцатый сезон любимого развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» подошел к концу. Красивым завершением сезона стал новогодний спецвыпуск, который Новый канал показал 31 декабря. Он был пропитан праздничной зимней атмосферой: стилизованные конкурсы, бонусные вопросы, музыка и графика! Все стильно вписалось в общую концепцию проекта.

Участниками стали яркие украинские знаменитости из разных сфер! В мужской команде капитана Сергея Притулы сыграли Влад Яма, Женя Сморигин и Дима Евтушенко.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

А вместе с Лесей Никитюк за женщин сражались: Оля Полякова, Слава Каминская и Лилиана Яма.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

В первом раунде «Снеговики» участники, традиционно, собирали слова. В этом выпуске буквы были не на ладошках и ногах, как всегда, а на белых шариках. Они символизировали снежные комы, из которых нужно было собрать снеговика так, чтобы получилось слово.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Правила второго раунда «По губах» хорошо известны всем. В новогоднем выпуске ничего нового в них не добавилось. А вот слова, которые загадывали капитаны своим командам, были только на праздничную зимнюю тему. Конфетти, мандарин, холодец, желание, елка, олень, мороз, ночь, маскарад, застолье, шуба, шишка, икра – это и еще много другого должны были угадать звезды.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

В третьем раунде участники «Хто зверху?» вместе с капитанами примеряли на себя образы оленей Санты Клауса. Они сыграли в новую игру, которую редакторская группа проекта подготовила именно для праздничного спецвыпуска. На протяжении 90 секунд звезды по очереди закидывали на рога коллеги по команде рождественские серебряные венки. Кто был более метким и закинул больше колечек – победил в раунде.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Четвертый раунд «Кнопка» – привычный для участников. Но песни, в этот раз, были в тему выпуска. Так, женская команда угадала такие треки: Верка Сердючка – «Новогодняя», Потап и Настя – «Новый год», Оля Полякова, Олег Винник и Потап – «Свят, свят, свят», «Щедрик» Миколи Леонтовича. Мужской команде удалось распознать трек группы ABBA – Happy New Year. Также в студии прозвучали известные всем новогодние треки: Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You, Верка Сердючка – «Елки» и Верка Сердючка – «А я только с мороза». К сожалению, угадывая их, команды сделали ошибки. Но зато потанцевали и попели!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

В традиционном пятом раунде «Обмен ролями» в студии появилось восемь девочек. У всех были письма Деду Морозу с желаниями определенных подарков. Мужской команде нужно было найти в мешке ту самую игрушку и отдать маленькой принцессе.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Женской команде было такое же задание, только в студию вышли восемь мальчиков. Команды настолько вдохновились подарками и детками, что угадали все без единой ошибки.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Поэтому Господин Судья объявил «Дывоглядки». Переглядеть друг друга пытались звездная семья – Влад и Лилиана Яма.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Шестой раунд «Правда или ложь» тоже был с новогодним привкусом. Участники рассказывали интересные истории из жизни. И все было про новогодне-рождественские праздники. Женя Сморигин рассмешил всех историей, как играл Бабу Ягу на детском утреннике и напугал до слез всех детей.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Влад Яма вспомнил, как когда-то во время выступления на новогоднем корпоративе чуть не подавился конфетти. Его супруга Лилиана рассказала, как в новогоднюю ночь у нее загорелось платье и волосы от бенгальского огня.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

В седьмом раунде спецвыпуска «Хто зверху?» появились восемь блестящих елочек. И это были звездные участники! Они примеряли тематические костюмы. У каждого была еще серебряная звезда на голове, а на ее верхушечке – иголка. Задание раунда: за 90 секунд лопнуть иголкой шарики цвета своей команды, которые повесили в студии.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

В финале участники шоу перевоплотились в эльфов. Среди множества подарков под елкой они искали праздничные предсказания. Кто нашел больше, должен был победить. Но поскольку это праздничный новогодний выпуск, в студии впервые за 11 сезонов появился Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан, и закончил игру ярко и справедливо!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Неожиданно для меня и для вас сегодня победила дружба! С Новым годом! – объявил он.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска / пресс-служба Нового канала

Новогодний спецвыпуск шоу «Хто зверху?» смотрите по ссылке.