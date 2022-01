Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска

Четвертый раунд «Кнопка» – привычный для участников. Но песни, в этот раз, были в тему выпуска. Так, женская команда угадала такие треки: Верка Сердючка – «Новогодняя», Потап и Настя – «Новый год», Оля Полякова, Олег Винник и Потап – «Свят, свят, свят», «Щедрик» Миколи Леонтовича. Мужской команде удалось распознать трек группы ABBA – Happy New Year. Также в студии прозвучали известные всем новогодние треки: Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You, Верка Сердючка – «Елки» и Верка Сердючка – «А я только с мороза». К сожалению, угадывая их, команды сделали ошибки. Но зато потанцевали и попели!

