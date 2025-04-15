МастерШеф 15 сезон 7 випуск від 12.04.2025 дивитися онлайн
15 квітня 2025 14:21
Юлія Туренко
МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025
Пресслужба каналу СТБ
12.04.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 7 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 12.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф
15 сезон: третина ювілейного 15-го сезону «МастерШеф» позаду, і далі – найцікавіше! Цей епізод стане трампліном до підбиття проміжних підсумків! Судді склали список базових навичок, якими має володіти кожен кухар, і готові перевірити, чи володіють ними аматори. Найкоштовніший ресурс в першому конкурсі – робочі місця. Їх кулінари виборюватимуть на мінііспитах. Команда переможця тесту отримає право розблокувати собі одну поверхню з тим функціоналом, який обере сама. А готувати доведеться… лазанью! Хто з аматорів зможе залучити кухарську базу, тактику та стратегію, а хто… отримає чорний фартух? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 7 випуск від 12.04.2025.
7 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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