МастерШеф 15 сезон 7 випуск від 12.04.2025 дивитися онлайн

15 квітня 2025 14:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 7 випуск від 12.04.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025
Пресслужба каналу СТБ

12.04.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 7 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 12.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: третина ювілейного 15-го сезону «МастерШеф» позаду, і далі – найцікавіше! Цей епізод стане трампліном до підбиття проміжних підсумків! Судді склали список базових навичок, якими має володіти кожен кухар, і готові перевірити, чи володіють ними аматори. Найкоштовніший ресурс в першому конкурсі – робочі місця. Їх кулінари виборюватимуть на мінііспитах. Команда переможця тесту отримає право розблокувати собі одну поверхню з тим функціоналом, який обере сама. А готувати доведеться… лазанью! Хто з аматорів зможе залучити кухарську базу, тактику та стратегію, а хто… отримає чорний фартух? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 7 випуск від 12.04.2025.

7 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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