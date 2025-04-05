МастерШеф 15 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 05.04.2025

05.04.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 6 випуску МастерШеф 15 сезон від 05.04.2025 читайте на сайті TV.UA.

На 6-му тижні на першу битву чорних фартухів шоу « МастерШеф 15 сезон » потрапили такі учасники: Олександр Лозко, Оксана Пустовойт, Богдан Грабовський, Сергій Макитренко, Анастасія Жуга та Ася Цалікова.

Сьогодні на учасників чекали коробки-загадки. Їх було більше 30-ти штук. Під кожною з них знаходився один продукт, який всі чорні фартухи мали використати в своїй страві. Коробки-загадки відкривались до тієї пори, поки хоча б один з учасників цього бажав.

Найгірше з цим конкурсом впорався Сергій. Саме тому в 6 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишив Сергій Макитренко.

Сергій Макитренко – учасник МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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