Вік на Вік 1 випуск від 19.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися Олександр Педан і його донька Валерія, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. На гравців чекає п’ять раундів, протягом яких вони відповідатимуть на питання, пов’язані з поколінням суперника. Чи знає Валерія легендарну програму Форт Буаяр? Як південно-корейський гурт BTS змусив Олександра Педана зневіритись у власних силах? Чи важко впізнати додатки по логотипам? Та чи впорається 20-річна Валерія зі старим механічним годинником? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 1 випуск від 19.03.2025.
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