Вік на Вік 1 випуск від 19.03.2025 дивитися онлайн

5 квітня 2025 17:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Вік на Вік 1 випуск від 19.03.2025 дивитися онлайн
Вік на вік 2025: дивитися 1 випуск онлайн від 19.03.2025
Пресслужба Нового каналу

19.03.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск ігрового розважального шоу Вік на Вік 2025. 1 випуск шоу Вік на Вік 2025 від 19.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися Олександр Педан і його донька Валерія, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. На гравців чекає п’ять раундів, протягом яких вони відповідатимуть на питання, пов’язані з поколінням суперника. Чи знає Валерія легендарну програму Форт Буаяр? Як південно-корейський гурт BTS змусив Олександра Педана зневіритись у власних силах? Чи важко впізнати додатки по логотипам? Та чи впорається 20-річна Валерія зі старим механічним годинником? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 1 випуск від 19.03.2025.

1 випуск ігрового шоу Вік на Вік 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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