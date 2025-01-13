Цієї весни Новий канал кине виклик віковим стереотипам! На ігровому майданчику зустрінуться команди молодого та старшого покоління. Хто кого?

Схрестимо мудрість зухвалих і зухвалість мудрих! Розпочалися зйомки «Вік на Вік» – ігрового шоу, яке для Нового каналу знімає cтудія «Квартал 95». Зіркові учасники з двох таборів – юного покоління і досвідчених життєлюбів – уже на знімальному майданчику та готові змагатися як у знанні молодіжного сленгу, трендів, мемів, так і в розшифровці забутих приказок і логіки тих, хто ріс без Wi-Fi.

А керуватиме процесом ведучий Фіма Константиновський.

«Вік на Вік» – це шоу про різницю поколінь. Адже що очевидно для одного, може бути зовсім незрозумілим для іншого. І на цьому будується принцип усієї гри. Молоді відповідають на запитання про дорослих, а дорослі – на запитання про молодих. Наша мета – об'єднати сім'ї в повному складі біля екранів під час перегляду «Вік на Вік», – каже Павло Черноволов, який разом із Сергієм Макаровим є творцями та авторами ідеї проєкту.

У чому суть? Зірки-учасники зіграють пʼять раундів, аби нарешті розставити акценти там, де зазвичай розпалюється суперечка. Під час кожного випробування гравці змагатимуться у знаннях свого або покоління суперника. У «Вік на Вік» немає нічиєї, тому переможця визначають завдяки старій добрій грі «Камінь-ножиці-папір», але в новій манері. Інтрига тримається аж до фінального конкурсу, після якого учасники можуть помножити всі бали, зароблені за гру.

Усі раунди мають родзинку, хоча їх обʼєднує і спільне завдання. Особливо цікаво спостерігати, як у фіналі молодь буде намагатися виконувати технічні завдання з покоління старших і навпаки, – пояснює Черноволов. – І хоч ми поки що не збираємося розкривати неочікувані дуети учасників, повірте, вони вас точно здивують! Підбір простий: зірки молодого покоління зіграють проти зірок старшого покоління.

«Вік на Вік»: Новий канал знімає ігрове шоу / Пресслужба Нового каналу

До слова, у деяких раундах долю суперників вирішуватиме ведучий Нового каналу. Фіма вже визначився, що відносить себе до тих, хто залишається вірним класиці:

Хоч я не відчуваю себе дуже дорослим, але багато за чим молодіжним не встигаю (усміхається). Тому таки віднесу себе до старшого покоління. Адже я дуже раціональний, спокійний і в певному сенсі консерватор, – пояснює Фіма Константиновський. – Майже не проводжу час у TikTok, тому не завжди орієнтуюся в трендах. Звісно, мені трапляються відео звідти в YouTube Shorts або Instagram, але спеціально не заходжу. Також мені важко і з молодіжним сленгом (усміхається). Тож, думаю, частіше буду знати відповіді на питання для дорослих, ніж для молоді. Але в жодному разі я не серед тих, хто засуджує юне покоління за яскравий одяг, зачіски або квадроберство. Підтримую кожного, адже це їхнє самовираження.

За лаштунками вже панують пристрасті! Молодь, представлена зірками до 30 років, налаштована довести, що їхній сленг – не просто набір хаотичних звуків. Натомість старші учасники, покоління яких представляють знаменитості 40+, впевнені, що їхнім козирем, який важко перебити, стане досвід.

Нагадаємо,