МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн

29 березня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

29.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 29.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: цього тижня на кулінарів чекатиме конкурс, якому позаздрять учасники попередніх сезонів. Судді будуть дуже прискіпливими, а все через те, що самі стануть капітанами команд! Ектор, Ольга та Володимир на власний розсуд оберуть підлеглих та проведуть майстер-класи з приготування знакових для кожного з них страв! Аматори готуватимуть паралельно з суддями. Вони дадуть багато знань та нових технік своїм командам, а відтак – вимоги їх теж будуть на рівні. Ба більше, цього тижня на учасників чекатиме лише два конкурси — майстер-класи та битва чорних! 

Якою стравою Ольга вразила всіх ще на Битві чорних? І чому саме цей десертний витвір вирішить повторити через багато років? Що привіз Ектор із Перу? І що це за страва, про яку ніхто ніколи не чув? Аномальна кількість технік, що приховані в невеликій закусці, шокують мастершефівців. Адже вже у 5 випуску їм доведеться зіткнутися з високою кухнею! Нова пекельна дисципліна від Володимира Ярославського! Хто з аматорів потрапить до команди найсуворішого судді? Та чи вистачить учасникам сил, знань і кулінарної майстерності, аби задовольнити шефа? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025.

5 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 7 квітня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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