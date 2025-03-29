МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн

29.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 29.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: цього тижня на кулінарів чекатиме конкурс, якому позаздрять учасники попередніх сезонів. Судді будуть дуже прискіпливими, а все через те, що самі стануть капітанами команд! Ектор, Ольга та Володимир на власний розсуд оберуть підлеглих та проведуть майстер-класи з приготування знакових для кожного з них страв! Аматори готуватимуть паралельно з суддями. Вони дадуть багато знань та нових технік своїм командам, а відтак – вимоги їх теж будуть на рівні. Ба більше, цього тижня на учасників чекатиме лише два конкурси — майстер-класи та битва чорних!

Якою стравою Ольга вразила всіх ще на Битві чорних? І чому саме цей десертний витвір вирішить повторити через багато років? Що привіз Ектор із Перу? І що це за страва, про яку ніхто ніколи не чув? Аномальна кількість технік, що приховані в невеликій закусці, шокують мастершефівців. Адже вже у 5 випуску їм доведеться зіткнутися з високою кухнею! Нова пекельна дисципліна від Володимира Ярославського! Хто з аматорів потрапить до команди найсуворішого судді? Та чи вистачить учасникам сил, знань і кулінарної майстерності, аби задовольнити шефа? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025.

5 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 7 квітня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.