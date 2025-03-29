МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн
29.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 29.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Якою стравою Ольга вразила всіх ще на Битві чорних? І чому саме цей десертний витвір вирішить повторити через багато років? Що привіз Ектор із Перу? І що це за страва, про яку ніхто ніколи не чув? Аномальна кількість технік, що приховані в невеликій закусці, шокують мастершефівців. Адже вже у 5 випуску їм доведеться зіткнутися з високою кухнею! Нова пекельна дисципліна від Володимира Ярославського! Хто з аматорів потрапить до команди найсуворішого судді? Та чи вистачить учасникам сил, знань і кулінарної майстерності, аби задовольнити шефа? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 5 випуск від 29.03.2025.
5 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 7 квітня на нашому сайті TV.UA.
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