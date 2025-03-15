МастерШеф 15 сезон 3 випуск від 15.03.2025 дивитися онлайн
15.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 15.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Не обійдеться і без класичної естафети. Щосезону це випробування дозволяє прослідкувати за роботою окремого аматора, який залишає своє звичне життя і поринає у світ кулінарії.
З третього тижня з'являться перші лідери, відбудеться перша битва чорних, і, на жаль, перший учасник або учасниця залишать проєкт. Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 3 випуск від 15.03.2025.
3 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 23 березня на нашому сайті TV.UA.
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