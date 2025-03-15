МастерШеф 15 сезон 3 випуск від 15.03.2025 дивитися онлайн

15 березня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 3 випуск від 15.03.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

15.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 15.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: за 15 сезонів проєкт став родиною для всіх учасників. Серед них є мастершефівці, які боронять рідну державу під час війни та перебувають в лавах ЗСУ. Олег Ковальчук і Юлія Кушнір забезпечують свої підрозділи необхідним – одягом і їжею. Так, Олег готує більше ніж як для 600 чоловік, а Юлія є начальницею складу і відповідає, аби всі були забезпечені необхідним одягом. Тож саме вони очолять дві команди, аби продати якомога більше їжі для киян і гостей столиці.

Не обійдеться і без класичної естафети. Щосезону це випробування дозволяє прослідкувати за роботою окремого аматора, який залишає своє звичне життя і поринає у світ кулінарії.

З третього тижня з'являться перші лідери, відбудеться перша битва чорних, і, на жаль, перший учасник або учасниця залишать проєкт.  Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 3 випуск від 15.03.2025.

3 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 23 березня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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