МастерШеф 15 сезон: хто став учасниками проєкту – знайомимося ближче з кожним із них

Глядачі СТБ побачили другий тиждень ювілейного сезону «МастерШеф». Нововведення розпочалися вже з етапу відбору. Тож цієї весни за звання найкращого кулінара змагатиметься 21 аматор. Знайомимось ближче!

Аня Шалай

Хто увійшов до числа найкращих учасників «МастерШеф» 15 сезон? Хто побореться за перемогу? Дізнайтеся просто зараз!

Аня Шалай – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 28 років

♦ Місто: Шостка

Аня працює HR-менеджеркою. Але є ще одна пристрасть, яка займає особливе місце в її житті, – кулінарія. Готує з дитинства і продовжує робити це щодня. Каже, що належить до тих людей, які не просто зберігають рецепти, а обов’язково їх готують. Вдома має кулінарні книги, а в її арсеналі – всі можливі види ризото та багато не тільки українських страв. Для неї кухня – це не просто місце для приготування їжі, а справжній простір для релаксу.

Анна Демченко

Анна Демченко – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 36 років

♦ Місто: Харків

Анна технічна директорка і співвласниця дистриб’юторської компанії. Пройшла шлях від найманої працівниці до співвласниці бізнесу за п’ять років. Її кар’єра – це історія про рух уперед, ризики та азарт, які ведуть до успіху.

Заміжня, мама двох дітей, майстерно балансує між бізнесом, родиною та своїми захопленнями. Кулінарія для Анни – це ще один прояв творчості. Її азарт до перемоги привів її на «МастерШеф», де вона готова боротися за титул найкращого кулінара. Анна обожнює експериментувати, знаходити гармонію смаків і створювати щось унікальне.

Катерина Павлинська

Катерина Павлинська – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 34 роки

♦ Місто: Полтава

Народилася в маленькому селі Новооріхівка на Полтавщині. Любов до кулінарії з’явилась ще в дитинстві – щонеділі разом із мамою вони мали особливий ритуал: готувати різні смаколики. В університеті захоплення лише зміцніло, особливо після знайомства з майбутнім чоловіком, для якого хотілося готувати ще більше.

Працює на пивзаводі, обіймає посаду начальниці цеху розливу. Але мрія про участь у «МастерШеф» завжди жила в її серці. І тільки під час повномасштабного вторгнення прийшло справжнє усвідомлення: «Коли, як не зараз?» Цього разу вона не дозволила страху стати на заваді – і мрія здійснилася. Людина з маленького села, яка працює на заводі, довела собі, що ніколи не варто здаватися.

Ася Цалікова

Ася Цалікова – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 32 роки

♦ Місто: Дніпро

У дитинстві Ася мріяла стати модельєркою та дивувати оточення сміливими рішеннями. Але швидко зрозуміла, що вражати смаками навіть приємніше! Уже з 15 років саме вона була головною постачальницею десертів на всіх сімейних святах.

Хоча професійна кухня так і не стала її основним шляхом, Ася встигла здійснити багато іншого: виховала чудового сина, побудувала кар’єру бухгалтерки в IT-компанії та навіть спробувала себе у веденні блогу. Проте кулінарія залишається її справжньою пристрастю – і тепер вона готова втілювати свої гастрономічні мрії на «МастерШеф».

Анастасія Жуга

Анастасія Жуга – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 37 років

♦ Місто: Харків

Обожнює готувати з самого дитинства. Завжди мріяла про власний заклад і поступово рухається до цієї мети маленькими, але впевненими кроками. Ще одна її пристрасть – подорожі. Вона об’їхала половину Європи автівкою і в кожній країні намагається скуштувати якомога більше автентичних страв, щоб потім відтворити їх удома на своїй кухні.

Кулінарія для неї – невичерпне джерело натхнення. Вона готова годинами стояти біля плити, створюючи щось особливе. І цю любов до гастрономії вже передає своєму молодшому синові, який у майбутньому теж мріє стати учасником «МастерШеф».

Дамір Бікулов

Дамір Бікулов – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 50 років

♦ Місто: Запоріжжя

Доктор наук, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування Запорізького національного університету. Має три вищі освіти: медичну, економічну та управлінську. До 45 років виступав на аматорських турнірах з боксу. Активно почав готувати з початком війни – для емоційної розрядки та моральної підтримки близьких.

Участь у «МастерШеф» сприймає як можливість для саморозвитку та відкриття талантів, про які раніше й не підозрював.

Валерій Гармаш

Валерій Гармаш – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 49 років

♦ Місто: Умань

Має вищу педагогічну освіту, працював директором школи, а також у сфері поштової логістики. Має чітку мету – присвятити решту свого економічно активного життя кулінарії. Адже готувати смачно й пригощати інших – його справжня пристрасть.

Він вірить, що мрії здійснюються, а участь у «МастерШеф» – найкраще тому підтвердження!

Оксана Пустовойт

Оксана Пустовойт – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 21 рік

♦ Місто: Львів

Бакалавр прикладної лінгвістики, наразі здобуває ступінь магістра.

Любов до приготування їжі з’явилася ще в ранньому віці, і тепер Оксана готує щодня для себе та свого хлопця, отримуючи від цього справжню радість. Обожнює бачити, як люди насолоджуються її стравами, і завжди готова приготувати щось особливе. Для неї кухня – це місце, де можна відключитися від усіх проблем і тривог.

Зараз її мета – створити книгу авторських рецептів, у якій кожна страва матиме свою унікальну історію, або ж проводити майстер-класи, щоб надихати інших готувати з любов’ю.

Катя Козакевич

Катя Козакевич – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 36 років

♦ Місто: Київ

Катя працює лашмейкеркою вже понад 7 років. У вільний час захоплюється танцями «high heels», з дитинства малює, любить кіно, особливо в жанрах хоррор і детектив. Обожнює тварин. Кулінарією захопилася з 18 років, коли почала жити вдвох із сестрою-близнючкою. Разом вони дивилися кулінарні шоу.

На проєкт прийшла, рятуючись від професійного вигорання, а також змагаючись із сестрою за те, хто першою потрапить на «МастерШеф» – вона тут чи сестра в США.

Ненсі Топко

Ненсі Топко – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 25 років

♦ Місто: Київ

З 15 років Ненсі працює моделлю за кордоном. Кулінарія відіграла важливу роль у її житті – саме вона допомогла подолати анорексію.

Відвідавши 26 країн, вона відкривала для себе місцеві кухні, шукаючи автентичні та незвичайні смаки. Але головна мрія залишається незмінною – стати шеф-кухаркою!

Денис Савенко

Денис Савенко – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 21 рік

♦ Місто: Харків

Денис навчається на менеджменті в Польщі та маркетингу в Україні, одночасно вивчаючи нутриціологію, щоб допомагати людям через правильне харчування. Проте його справжня пристрасть – кулінарія. Денис мріє створити унікальну харківську страву, яка стане гастрономічною візитівкою міста.

«МастерШеф» для нього – більше, ніж просто проєкт. Він дивився його з дитинства, а колись навіть вів його фан-сторінку, що зібрала 50 тисяч підписників. Тепер він не просто глядач, а учасник своєї великої мрії!

Олександр Лозко

Олександр Лозко – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 23 роки

♦ Місто: Київ

Олександр – людина з технічним мисленням, глибокими психологічними знаннями та любов’ю до кулінарії.

Має понад 4 роки досвіду в IT: займався розвитком бізнесів, оптимізацією процесів, впровадженням рішень на основі штучного інтелекту та керував великими командами. Нині поєднує кар’єру коуча, психолога-консультанта і бізнес-девелопера. Вивчає психотерапію, щоб допомагати людям знаходити баланс і розкривати свій потенціал.

Його кулінарний шлях розпочався у 12 років завдяки дідусеві, який показав, що кухня – це простір для творчості. Зараз Олександр створює корисні та збалансовані страви, поєднуючи традиції з інноваційними техніками.

«МастерШеф» – це можливість довести, що здорова їжа може бути не лише корисною, а й вражати смаком!

Аліна Барвенко

Аліна Барвенко – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 26 років

♦ Місто: Київ

Тату-майстриня з 4-річним досвідом, яка вважає, що татуювання – це не просто мистецтво, а спосіб самовираження. Для неї кожен малюнок на тілі – це спогад про важливі етапи життя.

Любов до кулінарії зародилася ще в дитинстві. Уже в 6 років вона навчилася їсти паличками, і відтоді азійська кухня стала її пристрастю. Насичені смаки, поєднання солодкого, солоного, гострого та кислого – справжній феєрверк на тарілці!

Її мрія – відкрити затишний заклад, куди можна прийти всією сім’єю, щоб насолодитися смаками та атмосферою тепла.

Вікторія Луцкова

Вікторія Луцкова – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 27 років

♦ Місто: Київ

Уже 10 років працює в медіасфері як акторка, модель і ведуча. Для неї кулінарія – це не просто процес приготування їжі, а спосіб проявити любов і турботу про близьких. «МастерШеф» – це можливість вивести своє захоплення на професійний рівень, розширити власні навички та реалізувати себе ще більше.

Вона живе, щоб насолоджуватися життям, отримувати задоволення від кожного моменту й робити своїх близьких щасливішими.

Євген Комаров

Євген Комаров – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 38 років

♦ Місто: Запоріжжя

Гастроюрист, юрист-бармен, благодійник, громадський діяч.

22 роки у сфері HoReCa. Консультує рестораторів і кухарів, навчаючи їх юридичним нюансам. Проте його інтерес до ресторанної сфери виходить далеко за межі юридичних питань. Завжди із захопленням спостерігає, як працює кухня: які техніки використовують професіонали, яке обладнання допомагає створювати кулінарні шедеври. І хоча зараз обожнює готувати та експериментувати, у дитинстві їжа була для нього справжнім випробуванням. Його постійно змушували доїдати все, і він навіть ховав їжу за щоками, щоб потім непомітно позбутися її.

«МастерШеф» для нього – можливість глибше зануритися у світ гастрономії та стати не просто юристом для кухарів, а справжнім юристом-шефом!

Сергій Макитренко

Сергій Макитренко – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 24 роки

♦ Місто: Київ

Сергій з дитинства захоплювався футболом, але ще більше – смачною їжею та її приготуванням.

Особливо обожнює страви з мангалу та печі, адже саме вогонь надає їжі неповторного смаку й характеру. У майбутньому мріє відкрити власний заклад, де зможе ділитися своєю любов’ю до гастрономії з іншими.

Діана Костюк

Діана Костюк – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 29 років

♦ Місто: Золочів, Львівська область

Майстриня перманентного макіяжу, а також власниця закладу доставки азійської кухні.

Заміжжя стало для неї новим етапом у житті, який відкрив ще одну пристрасть – кулінарію. Готування для неї – це спосіб проявити креативність і тішити близьких смачними стравами. Але вона мріє вийти за межі домашньої кухні та створити власний ресторан, де зможе реалізувати свої кулінарні ідеї на професійному рівні.

Поєднання управлінських навичок і любові до гастрономії дає їй усі шанси на успіх. Її мета – не просто готувати, а створювати атмосферу затишку й гостинності, яка стане основою успішного ресторанного бізнесу.

Олеся Бабій-Полєжаєва

Олеся Бабій-Полєжаєва – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 33 роки

♦ Місто: Миколаїв

Майор ДСНС, донорка крові та кісткового мозку, любляча дружина й мама двох французьких бульдогів. Захоплюється кундаліні-йогою та вважає себе справжньою фаталісткою.

Обожнює перемагати – і це відчувається у всьому, що робить. Під час повномасштабного вторгнення не виїжджала з Миколаєва, а її чоловік пішов служити в ЗСУ.

Мріє про затишний заклад в італійському стилі, де будуть вино, хамон, хліб і вершкове масло з оливками. І коли настане пенсія, запрошуватиме туди своїх подруг на келих вина, щоб обговорити найсвіжіші плітки.

Ден Шебеко

Ден Шебеко – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 24 роки

♦ Місто: Київ

Ден готувати почав ще у студентські роки, хоча тоді багато друзів насміхалися, стверджуючи, що це «жіноча справа». Але саме вони згодом переконали його подати заявку на «МастерШеф».

Кулінарія для нього – це ще один спосіб проявити свою творчу натуру. Він постійно розвивається, обожнює активності, майстер-класи та все нове, що дарує емоції й досвід.

Настя Байда

Настя Байда – учасниця проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 31 рік

♦ Місто: Васильків, Київська область

За освітою Анастасія юрист, майже 10 років свого життя вона присвятила юриспруденції. Працювала юристкою в газовій сфері, представницею в судах, останні 4 роки помічницею нотаріуса.

«МастерШеф» для неї – це шанс випробувати свої сили, відчути нові емоції та знайти однодумців. Анастасія готова працювати над тим, щоб її мрії поступово втілювались в життя.

Богдан Грабовський

Богдан Грабовський – учасник проєкту МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Вік: 27 років

♦ Місто: Київ

♦ (хлопець Аліни, прийшли на проєкт вдвох)

Має досвід навчання в кадетському корпусі, що сформувало в ньому дисципліну та відповідальність. Пізніше вступив до військового університету, де три роки готувався стати льотчиком. Проте через стан здоров’я не зміг завершити навчання. Цей досвід навчив його наполегливості, витримці та прагнення до мети.

Обожнює готувати, особливо разом зі своєю дівчиною. Для них кулінарія – це не просто хобі, а можливість творити, ділитися емоціями й знаходити натхнення.

Його мрія – допомогти коханій відкрити сімейний заклад, де вони зможуть поєднати любов до гастрономії та гостинності. Він упевнений: разом вони створять місце, куди люди приходитимуть за смачними стравами й теплою атмосферою.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.