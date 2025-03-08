МастерШеф 15 сезон 2 випуск від 08.03.2025 дивитися онлайн

8 березня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 2 випуск від 08.03.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.03.2025
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08.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 08.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: вже цього тижня на кулінарів, які отримали білий фартух, чекають перші випробування на кухні проєкту! Чи готові учасники зробити щось нереальне за місце у двадцятці? (і одне з них вже зайняте). Приготувати 5 страв з української картоплі та здивувати суддів новими унікальними смаками зможуть тільки справжні кулінарні генії! Лише найсильніші зможуть почути заповітне: «Ви в двадцятці найкращих». Хто продовжить боротьбу за мрію, а хто вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 2 випуск від 08.03.2025.

2 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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