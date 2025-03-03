Світ навиворіт. Україна 2 сезон 1 випуск від 28.02.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.02.2025
instagram.com/komarovmir
28.02.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 28.02.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у прем'єрному 1 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров вирушить на острів Зміїний, який став символом українського опору російським військам, місцем, вписаним в історію нашої боротьби. Разом з українськими прикордонниками команда «Світу навиворіт» почне експедицію на острів Зміїний. Як виглядає острів зараз? Чим він живе під час війни? Щоб зняти репортаж та знайти відповіді на ці питання, Дмитру Комарову та команді довелось ризикнути не один раз. Також у першому випуску глядачі познайомляться з унікальною жителькою Верховини – Василиною Кочерган, яка успадкувала від батьків рецепти лікувальних настоянок із інгредієнтів, яких більшість людей намагаються оминати, – отруйних змій та мухоморів. Дмитро Комаров випробує на собі дію настоянок та дізнається, чи дійсно цей гриб такий небезпечний та що трапиться, якщо з’їсти його сирим. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 1 випуск від 28.02.2025.