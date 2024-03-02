Світ навиворіт. Україна 11 випуск від 01.03.2024 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 01.03.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна
1 березня на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 01.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров розповість про дитячі будинки сімейного типу, де батьки-вихователі дарують дітям любов і підтримку, яку не змогли дати їхні біологічні батьки. Яке життя сьогодні в прийомних дітей? Чи знаходять вони родину під час війни? Як про них дбають у дитячих будинках сімейного типу? Та чи можливо повернути дитинство тим, у кого його відібрала війна? Дмитро Комаров познайомиться та здійснить мрії родини Целухіних з Луганщини, де мешкають 11 дітей, десятеро з яких прийомні. Війна забрала в цієї родини не лише їхній великий будинок, а й батька, який загинув, намагаючись загасити пожежу під час чергового обстрілу росіян. Крім того, журналіст завітає в гості до великої родини Сіщуків, де також виховуються 10 прийомних дітей. Вони живуть у відносно безпечному регіоні, втім їхня історія напряму пов'язана з війною. Доки рідна дитина служить на фронті в найгарячіших точках, батьки виховують і дбають про прийомних дітей, які потребують тепла та захисту. Наскільки важливий родинний зв'язок і підтримка в період війни та чи отримують це діти, які з початку життя не мали люблячих батьків, – дивіться у спецрепортажі Дмитра Комарова. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 11 випуск від 01.03.2024.