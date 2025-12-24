Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких

24 грудня 2025 17:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких
Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва
Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва розповіла про вік і свободу вибору.

Прийняти вік – означає дозволити собі змінюватися. З часом наші тіло, ритм життя, світогляд переходять на новий рівень. І тоді кожен прожитий етап сприймається як цінний досвід, а не тягар. 

Цифри в паспорті – не вирок, наголошує ведуча «Хто знає?» на Новому каналі Даша Астафʼєва.

Насамперед усі вікові рубікони завжди підкріплюються новою цікавістю. Звісно, тиснуть сумніви, що в 40 років немає дітей, досягнень, певних знань. Іноді мене хвилює те, що я незаміжня. Але потім опановую себе й веду сама з собою діалог, – ділиться Даша Астафʼєва. – Памʼятаю, як маленькою гуляла на дитячому майданчику й розповідала, що в мами день народження. Їй виповнювалося 30. Та на запитання «Скільки ж мамі років?» я посоромилася відповісти правду й сказала, що їй 25. Ще згадую: перед тим, як мені самій мало виповнитись 30, я навіть зустрічалася з подружкою і питала її: «Як ти це пережила?». Однак згодом зрозуміла: те, як почуваєшся у певному віці, не залежить від цифри. Головне – лише ваш стан. Адже 30 і 40 – це такі ж самі роки, як 39 і 41.

Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Водночас Даша впевнена, що біологічний годинник не має впливати на вибір жінки чи відчуття повноти життя. Адже все станеться в потрібний час.

Навіть питаючи саму себе, я не впевнена, чи хочу вже дітей. Дуже багато де не побувала і чого не пережила через роботу та проживання в сексуальному, скандальному, епатажному і ще якомусь образах. Зараз хочу набутися щасливою у родинному житті, пропрацювати травми, бо мрію стати хорошою мамою для майбутніх дітей. Не хочу виміщати на них те, від чого сама страждала, – відверто каже ведуча «Хто знає?» – Батьки часто питали про дітей, поки в нас не сталася сварка. Тоді я пояснила в досить жорсткій формі, що нікому нічого не винна, це моє життя і проблеми, з якими розбираюся наодинці. Не знаю, як в інших, які теж страждають від теми одруження, дітей, вирішуються ці питання мирним способом. Мені цього не вдалося. Якось мама сказала: «Ти просто не хочеш цього. Бо все, що було в твоїх мріях, здійснилося». І це правда: в мене є все, про що мріяла. Але, напевно, ось такий життєвий жарт.

