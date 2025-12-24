Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких

Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва розповіла про вік і свободу вибору.

Прийняти вік – означає дозволити собі змінюватися. З часом наші тіло, ритм життя, світогляд переходять на новий рівень. І тоді кожен прожитий етап сприймається як цінний досвід, а не тягар.

Цифри в паспорті – не вирок, наголошує ведуча «Хто знає?» на Новому каналі Даша Астафʼєва.

Насамперед усі вікові рубікони завжди підкріплюються новою цікавістю. Звісно, тиснуть сумніви, що в 40 років немає дітей, досягнень, певних знань. Іноді мене хвилює те, що я незаміжня. Але потім опановую себе й веду сама з собою діалог, – ділиться Даша Астафʼєва. – Памʼятаю, як маленькою гуляла на дитячому майданчику й розповідала, що в мами день народження. Їй виповнювалося 30. Та на запитання «Скільки ж мамі років?» я посоромилася відповісти правду й сказала, що їй 25. Ще згадую: перед тим, як мені самій мало виповнитись 30, я навіть зустрічалася з подружкою і питала її: «Як ти це пережила?». Однак згодом зрозуміла: те, як почуваєшся у певному віці, не залежить від цифри. Головне – лише ваш стан. Адже 30 і 40 – це такі ж самі роки, як 39 і 41.

Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Водночас Даша впевнена, що біологічний годинник не має впливати на вибір жінки чи відчуття повноти життя. Адже все станеться в потрібний час.

Навіть питаючи саму себе, я не впевнена, чи хочу вже дітей. Дуже багато де не побувала і чого не пережила через роботу та проживання в сексуальному, скандальному, епатажному і ще якомусь образах. Зараз хочу набутися щасливою у родинному житті, пропрацювати травми, бо мрію стати хорошою мамою для майбутніх дітей. Не хочу виміщати на них те, від чого сама страждала, – відверто каже ведуча «Хто знає?» – Батьки часто питали про дітей, поки в нас не сталася сварка. Тоді я пояснила в досить жорсткій формі, що нікому нічого не винна, це моє життя і проблеми, з якими розбираюся наодинці. Не знаю, як в інших, які теж страждають від теми одруження, дітей, вирішуються ці питання мирним способом. Мені цього не вдалося. Якось мама сказала: «Ти просто не хочеш цього. Бо все, що було в твоїх мріях, здійснилося». І це правда: в мене є все, про що мріяла. Але, напевно, ось такий життєвий жарт.

