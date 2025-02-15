Хто зверху 13 сезон 6 випуск від 10.10.2024 дивитися онлайн

15 лютого 2025 12:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Хто зверху 13 сезон 6 випуск від 10.10.2024 дивитися онлайн
Хто зверху 13 сезон 6 випуск від 10.10.2024 дивитися онлайн
Пресслужба Нового каналу

10.10.2024 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 13 сезону шоу Хто зверху. 6 випуск проєкту Хто зверху 13 сезон від 10.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Хто зверху 13 сезон: сьогодні грають – Сабіна Мусіна, Анна Різатдінова та Даша Квіткова. у жіночій команді. Їх веде до перемоги жорсткою та впевненою рукою Леся Нікітюк. Проти них під супроводом ведучого Богдана Шелудяка грають Євген Таллер, Тімур Мірошниченко та SHUMEI. Яка команда переможе? Дивіться онлайн Хто зверху 13 сезон 6 випуск від 10.10.2024.

6 випуск шоу Хто зверху 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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