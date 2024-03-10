Світ навиворіт. Україна 12 випуск від 08.03.2024 дивитися онлайн

10 березня 2024 16:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 12 випуск від 08.03.2024 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 08.03.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

8 березня на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 08.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у заключному 12 випуску циклу проєкту Світ навиворіт. Україна: Перша Леді України Олена Зеленська та Дмитро Комаров навідаються у дитячий будинок і проведуть там цілий день. Вони житимуть за розпорядком дітей, харчуватимуться разом з ними та виконуватимуть інші правила нарівні з вихованцями дитячого будинку. Дмитро Комаров навіть залишиться на ніч та відчує на собі витівки хлопців зі старшої групи – журналісту влаштували прийом, традиційний для новачків. Чому дітей зазвичай лякають дитячими будинками? Як стається, що діти потрапляють в дитбудинки, навіть коли є живі батьки? З якими викликами щоденно стикаються ці діти? Чого бояться та про що мріють? Як насправді сприймають подарунки від тих, хто приїздить вітати їх на свята? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 12 випуск від 08.03.2024.

12 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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