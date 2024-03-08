ДНК. Свої 3 сезон 1 випуск від 03.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: історія, яку ви почуєте в студії програми гостросоціального проєкту, розчулить ваше серце – маленька дівчинка шукатиме свого рідного брата, який живе в іншому куточку світу. Чи зустрінуться близькі люди? Побачите в цьому випуску! Попри те, що останні слова бабусі Даринки були про те, що брат мешкає в США, пошуки почали у Чернігові. Сусіди розкажуть, що на початку повномасштабного вторгнення хлопець багато волонтерив, ризикуючи життям. А тепер від нього ні слуху, ні духу… Де насправді подівся Владислав? Чи дійсно він перебуває в Америці? Чи приведе журналістське розслідування до рідного брата Даринки? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 1 випуск від 03.03.2024.
1 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.