ДНК. Свої 3 сезон 1 випуск від 03.03.2024 дивитися онлайн

8 березня 2024 21:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 1 випуск від 03.03.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2024)
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3 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 03.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПісня мого життя: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2024)
Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: історія, яку ви почуєте в студії програми гостросоціального проєкту, розчулить ваше серце – маленька дівчинка шукатиме свого рідного брата, який живе в іншому куточку світу. Чи зустрінуться близькі люди? Побачите в цьому випуску! Попри те, що останні слова бабусі Даринки були про те, що брат мешкає в США, пошуки почали у Чернігові. Сусіди розкажуть, що на початку повномасштабного вторгнення хлопець багато волонтерив, ризикуючи життям. А тепер від нього ні слуху, ні духу… Де насправді подівся Владислав? Чи дійсно він перебуває в Америці? Чи приведе журналістське розслідування до рідного брата Даринки? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 1 випуск від 03.03.2024.

1 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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