Пісня мого життя 1 випуск від 03.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту Пісня мого життя: 4 історії від зіркових гостей та 4 чудові пісні, що пов'язані з їхнім життям. Також буде багато співочих сюрпризів та емоційних поворотів. У 1 випуску шоу Пісня мого життя взяли участь українська співачка Юлія Саніна, заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, український актор Андрій Ісаєнко та захисник країни Олександр Лящук. Дивіться онлайн Пісня мого життя 1 випуск від 03.03.2024.
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