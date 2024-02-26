Телеканал СТБ продовжує масштабну місію з пошуку зниклих через війну українців. Вже цієї неділі, 3 березня, в ефірі мовника стартує третій сезон соціального проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою.

Заради того, аби рідні люди знов могли обійнятися, команда проєкту робить неможливе: надскладні пошуки, журналістські розслідування, відрядження різними куточками України та навіть небезпечні операції на тимчасово окупованих територіях. Аби допомогти глядачам бути більш інформованими у кризових ситуаціях, «ДНК. Свої» під час етеру також веде роз’яснювальну роботу та надає корисні поради, куди звертатися для ефективної взаємодії з відповідними службами та організаціями.

Варто зазначити, що на виробництво нового сезону проєкт отримав грант від Гельсінської спілки з прав людини та міжнародної організації Кіномікс Інтернешнл. Все фінансування було спрямоване на пошук безвісти зниклих українців. У третьому сезоні «ДНК. Свої» глядачі побачать військового медика, який був у полоні росіян і рятував життя тих, хто був у катівні разом із ним; пошуки волонтера, якого востаннє бачили на «трасі смерті» біля Чернігова; евакуацію з Авдіївки легендарної вчительки Костричко Раїси Іванівни та її кішки; пошуки військового, який зник у полоні в Оленівці так і не дізнавшись, що став татом та безліч інших історій. Кожна історія є важливим свідченням про злочини росії проти українців.

ДНК. Свої: на СТБ стартує третій сезон соціального проєкту / Пресслужба каналу СТБ

Це надскладний проєкт. Але ми не маємо морального права припиняти пошуки. Постраждалих українців від звірств росіян дуже багато. До нас поступають тисячі запитів від людей з проханням відшукати рідних та близьких. Телефони гарячої лінії просто розриваються. Не кожен, хто до нас звертається по допомогу, готовий публічно говорити, тобто не всі історії пошуків стають екранними, але ми все одно допомагаємо людям і дуже багато роботи робимо за кадром. Наша місія – пройти через темряву війни з вогнем любові, щоб знову з’єднати тих, кого розлучила доля, – розповідає керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва.

Ведуча «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька акцентує на тому, що третій сезон – справжній виклик для всієї команди.

Іноді навіть мені важко зберігати стійкість. Але не можу вийти зі студії й забути героїв, особливо якщо це діти або мої земляки-херсонці. З деякими спілкуюся у соцмережах, намагаюсь підтримувати. До того ж ця підтримка тісно повʼязана з циклом анонімних історій #ХерсонськіГолоси, який я веду у соцмережах, – говорить Тетяна.

Дивіться новий сезон «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ – щонеділі о 21:50.