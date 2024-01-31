Розтин покаже 3: канал ICTV2 розсекретив дату прем’єри детективу

27 лютого на каналі ICTV2 вийде третій сезон рейтингового судово-медичного серіалу «Розтин покаже».

Це перша серіальна прем’єра року серед своїх на ICTV2: в нових епізодах на глядачів чекають улюблені герої і нові персонажі, актуальні події часу і цікаві детективні сюжети, а ще – несподівані іронічні та навіть романтичні історії.

Детектив виробництва ICTV2 та кінокомпанії Mamas Film Production – рейтинговий продукт українського телебачення. Другий сезон «Розтин покаже» під час показу у січні-травні 2023 року здобув високий успіх і любов глядачів: лідирував у слоті серед усіх телеканалів за всіма чоловічими аудиторіями.

Третій сезон проєкту стане ще більш актуальним для українців, адже дія відбуватиметься в нашій країні під час війни. Персонажі житимуть, як і всі українці: будуть переживати ворожі атаки, повітряні тривоги і блекаути, а також допомагатимуть фронту, наближаючи нашу перемогу.

У нових воєнних реаліях глядачі зустрінуться з головними героями: слідчим Олегом Гончаром (Артемій Єгоров) і судмедексперткою Яною Гончар (Ольга Гришина). Як і в попередніх сезонах, Олег буде ґрунтувати свої звинувачення саме на тих доказах, що знайде Яна в тілах жертв. Цей дует розкриє найтемніші і найскладніші кримінальні випадки, паралельно з’ясовуючи свої непрості стосунки.

«В нових епізодах глядачі знову стануть свідками блискавичного двобою між Олегом і Яною. Вони, як і в попередньому сезоні, будуть конкурувати на професійному рівні. Взагалі усі головні герої постануть перед серйозним вибором, і найцікавіше – як вони вчинять. Цей сезон ми знімали під час повномасштабного вторгнення, і всі дії серіалу відбуватимуться теж в умовах війни. Тому і актори, і їхні персонажі переживають однакові речі», – розповідає про третій сезон режисер Олександр Кірієнко.

Ще одна складова нового сезону – любовна лінія: усі головні герої будуть закохуватися і навіть боротися за своє кохання. Неочікувано повернеться прокурор Ілля Левченко, коханий Яни, якого зіграв актор Тарас Цимбалюк. І з’явиться нова бариста – красуня і розумниця Даша, образ втілила популярна акторка Ольга Атанасова. Ці персонажі серйозно вплинуть на сюжет і долі головних героїв Яни і Олега.

«Мій Олег – виважена і спокійна людина. Розумний, відданий своїй роботі, але коли стосується жінок, він перетворюється на дитину, як-то кажуть – стає зворушливим та вразливим. У нього є певні проблеми з жінками і він намагатиметься їх розв’язати», – розповідає про свого персонажа Гончара актор Артемій Єгоров.

Також помітні зміни стануться в бюро. Лаборант Ростик піде на фронт – як і актор Михайло Досенко, який зараз захищає нашу країну в ЗСУ. Його у серіалі замінить екранний брат Святослав, або Свят (Федір Гуринець). Дотепний, молодий, з почуттям гумору, він закохається, а також тролитиме декого з колег.

Шеф Бюро Степан Степанович піде на лікарняний після чергового прильоту, а на його місце прийде розумний і спокійний Трохимич (Сергій Деньга). Йому випаде не тільки керувати відділком, але й виступати модератором для своїх колег.

Також у новому сезоні ролі виконуватимуть актори Ігор Портянко, Яків Кучеревський, Костянтин Октябрський та ін.