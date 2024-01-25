У Києві відбулася зіркова велика прем’єра нового феномену вітчизняного кіно – стрічки «Як там Катя?»

23 січня у столичному Будинку кіно пройшла урочиста велика прем’єра нової української стрічки «Як там Катя?», яка вже з 25 січня стартує в кінотеатрах по всій Україні.

Знакова подія зібрала представників преси, команду фільму на чолі з головною зіркою фільму – Анастасією Карпенко, режисеркою Крістіною Тинькевич, продюсеркою Ольгою Матат, а також вітчизняних зірок екрану, інфлюенсерів, та численних знаменитостей. Гостями показу стали: акторки Олеся Жураківська, Ірина Кудашова, Даша Плахтій, Римма Зюбіна, Дар’я Трегубова, Леся Самаєва, Наталя Кудряшова, режисерки Марися Нікітюк, Олеся Моргунець-Ісаєнко, Єва Стрельнікова, продюсери Євген Гончаренко, Андрій Халпахчі, Олекса Гладушевський, Ігор Савиченко, Анастасія Пугач, телеведучий та продюсер Олексій Гончаренко, фітнес-гуру Марина Боржемська, дизайнерки Катерина Сільченко, Аліна Качуровська, ведучі Аліна Доротюк, Анна Заклецька, радіоведучий Роман Коляда, актори Андрій Лідаговський, В’ячеслав Бабенков, Михайло Дзюба, Юрій Дяк, Роман Луцький, Роман Мацюта, Олександр Яцентюк, гурти “Брати Гадюкіни”, Фranko, співак Міша Панчишин, модель Олімпія Вайтмусташ, співачки Анжеліка Рудницька та Ne Та, кінознавці Олександр (Алік) Шпилюк, Андрій Алфьоров та багато інших.

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

Особливими гостями заходу став гурт Tember Blanche, який наживо виконав свою пісню «Хованки», що стала головним саундтреком до фільму.

Шлях фестивального феномену «Як там Катя?» до українського глядача тривав майже два роки. Світова прем’єра дебютного повнометражного фільму Крістіни Тинькевич відбулась ще 2022 року на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за кращу акторську гру для Анастасії Карпенко.

Для команди фільму вихід стрічки в український прокат став справжньою подією. На великій прем'єрі зібралися усі творці картини, які особисто представили свою роботу першим глядачам на Батьківщині.

Дуже приємно було бачити Будинок кіно, в якому вирує життя, і повну залу людей. Це дуже надихає, адже навіть у такі важкі часи ми бачимо, що кіно потрібно українському глядачу, – зазначила авторка стрічки Крістіна Тинькевич під час прем’єри.

Захід мав особливу мету. Усі запрошені могли зробити донат на підтримку членів знімальної групи фільму, які зараз знаходяться у ЗСУ та боронять нашу країну.

Загалом фільм «Як там Катя?» побачили глядачі понад 30 кінофестивалів по всьому світу. Лише минулого року стрічка була представлена у конкурсних програмах інших престижних світових кіносмотрів, зокрема на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивалі європейського кіно в Севільї (Seville European Film Festival), Стокгольмському міжнародному кінофестивалі (Stockholm International Film Festival) та багатьох інших.

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

У Києві відбулася зіркова прем’єра стрічки «Як там Катя?» / Пресслужба

Фільм «Як там Катя?» Крістіни Тинькевич також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі. Стрічка отримала Приз кінокритиків кінофестивалю.

Також картина була відзначена головним призом фестивалю Around The World in 14 Films в Берліні.

Стрічка також отримала головний приз в секції національного конкурсу повнометражних фільмів фестивалю «Молодість» та нагороду «Скіфський олень». Картина створена за підтримки Державного агентства з питань кіно України.

Варто згадати, що після усіх етапів українського та міжнародного прокату стрічка «Як там Катя?» буде продемонстрована на одному з найбільших стримінгових сервісів світу – HBO Europe, каталог якого є найпрестижнішим у світі.

Український прокат фільму «Як там Катя?» розпочнеться вже 25 січня.