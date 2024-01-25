Інтелектуально-розважальне шоу «єПитання» для всієї сім’ї покажуть вже у весняному сезоні 2024.

«Добрий день, everybody» – «єПитання» повертається! Новий канал розпочав зйомки другого сезону інтелектуально-розважального проєкту про українців і для українців.

Протягом двох з половиною місяців креативна команда опитувала людей на вулиці та в соцмережах Нового каналу, аби сформувати спеціальну статистику про буденні речі з різних сфер життя.

Оскільки «єПитання» – це форматний проєкт, то глобально сезони відрізнятися не будуть, – розповідає керівниця проєкту Анна Вовк. – Класно, що кількість відповідей на запитання цьогоріч збільшилася майже вдвічі. Люди знають, про що проєкт, тож їм цікавіше брати участь. Найбільш активно відповідали на запитання про секс, їжу та різні імена/прізвища/назви. Наприклад, «Назвіть відомого Володимира», «Місто на літеру К» тощо. Скажу чесно, готуватися до зйомок другого сезону було значно легше, адже перший створювався у період блекаутів. Цього року, на щастя, ми всі зі світлом, теплом та інтернетом. Тож працювати було, скажімо, комфортніше (усміхається).

«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу / Пресслужба Нового каналу

Родзинками проєкту є музичний та дитячий раунди (у музичному завдання пов’язані з українськими композиціями, у дитячому опитували не дорослих, а дітей. – Прим. ред.) До речі, музичний у другому сезоні матиме трошки іншу структуру. Люди мали називати пісні, де згадуються імена, частини тіла, квіти, птахи...

Попри морозну погоду під час зйомки люди з радістю погоджувались взяти участь. Інколи навіть черги вистоювали, аби дати відповідь на запитання та потрапити на телебачення. В українців у душах і серцях завжди тепло! – з усмішкою розповідає шеф-редактор шоу Ігор Новінчук. – Зйомки дитячого раунду також пройшли добре попри чималу кількість повітряних тривог. Також у ті дні були проблеми з мобільним зв'язком, ми не могли поговорити з деякими учасниками. Але батьки діток шукали способи додзвонитися до нас, спеціально купували стартові пакети мобільних операторів, які працювали, лише аби повідомити, що вони точно приїдуть. Яким буде цей сезон, я зможу сказати вже після того, як ми його відзнімемо (усміхається).

У другому сезоні буде 13 випусків, у яких зіграють 108 учасників. Команди знову формували за принципом об'єднаності за інтересами чи сферою діяльності.

Цього року глядач побачить багато молодих команд. Я дуже тішуся, що в Україні зараз аж стільки класних артистів, гумористів, акторів, зірок інтернету, – говорить Аня Вовк. – Нам вдалося запросити українських спортсменів. Зазвичай це складно, оскільки в них майже немає часу на зйомки через велику кількість тренувань, зборів та змагань. Але в цьому сезоні вони до нас прийдуть. І наша особлива гордість – команди військових, ветеранів та ветеранок. Це люди, завдяки яким ми можемо робити те, що вміємо й любимо.

«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу / Пресслужба Нового каналу

Серед учасників другого сезону: Володимир Дантес, Jerry Heil, Богдан Шелудяк, Олександр Терен, Лєра Мандзюк, Кирило Ганін, Анастасія Оруджева, Фіма Константиновський, alyona alyona, Григорій Решетнік, Маша Єфросиніна, Даша Квіткова, Назар Грабар, Олег Верняєв, гумористи команди «Ветерани космічних військ», актори серіалів «Зв’язок» і «Будиночок на щастя» та багато інших. А головною зіркою шоу стане неперевершена ведуча Леся Нікітюк.

Усім цікаво, що написано на моїх картках під час раундів нашого шоу. Розповідаю! Там лише назви команд та правила конкурсів. Правильних відповідей немає. Я навіть не беру участь в опитуваннях. Все для того, аби залишатися, скажімо, в нейтральній зоні та ненароком не підказати учасникам. Бо це збиває драматургію шоу, – з усмішкою розповідає Леся Нікітюк. – Якщо чесно, цей сезон не буде особливо відрізнятись від попереднього. Як і його головна мета. Минулого року у всієї команди було єдине бажання – зробити легкий проєкт, аби відволікти українців від страшних і болісних моментів та трішки розважити. Здається, з цим завданням ми тоді впоралися, адже отримали класні відгуки від глядачів. Знаємо, що українці дуже чекають на другий сезон, тож ми з командою творців намагатимемося зробити його ще кращим, аби в людей на обличчях були усмішки.

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