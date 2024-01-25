«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу
Інтелектуально-розважальне шоу «єПитання» для всієї сім’ї покажуть вже у весняному сезоні 2024.
Протягом двох з половиною місяців креативна команда опитувала людей на вулиці та в соцмережах Нового каналу, аби сформувати спеціальну статистику про буденні речі з різних сфер життя.
Оскільки «єПитання» – це форматний проєкт, то глобально сезони відрізнятися не будуть, – розповідає керівниця проєкту Анна Вовк. – Класно, що кількість відповідей на запитання цьогоріч збільшилася майже вдвічі. Люди знають, про що проєкт, тож їм цікавіше брати участь. Найбільш активно відповідали на запитання про секс, їжу та різні імена/прізвища/назви. Наприклад, «Назвіть відомого Володимира», «Місто на літеру К» тощо. Скажу чесно, готуватися до зйомок другого сезону було значно легше, адже перший створювався у період блекаутів. Цього року, на щастя, ми всі зі світлом, теплом та інтернетом. Тож працювати було, скажімо, комфортніше (усміхається).
Родзинками проєкту є музичний та дитячий раунди (у музичному завдання пов’язані з українськими композиціями, у дитячому опитували не дорослих, а дітей. – Прим. ред.) До речі, музичний у другому сезоні матиме трошки іншу структуру. Люди мали називати пісні, де згадуються імена, частини тіла, квіти, птахи...
Попри морозну погоду під час зйомки люди з радістю погоджувались взяти участь. Інколи навіть черги вистоювали, аби дати відповідь на запитання та потрапити на телебачення. В українців у душах і серцях завжди тепло! – з усмішкою розповідає шеф-редактор шоу Ігор Новінчук. – Зйомки дитячого раунду також пройшли добре попри чималу кількість повітряних тривог. Також у ті дні були проблеми з мобільним зв'язком, ми не могли поговорити з деякими учасниками. Але батьки діток шукали способи додзвонитися до нас, спеціально купували стартові пакети мобільних операторів, які працювали, лише аби повідомити, що вони точно приїдуть. Яким буде цей сезон, я зможу сказати вже після того, як ми його відзнімемо (усміхається).
У другому сезоні буде 13 випусків, у яких зіграють 108 учасників. Команди знову формували за принципом об'єднаності за інтересами чи сферою діяльності.
Цього року глядач побачить багато молодих команд. Я дуже тішуся, що в Україні зараз аж стільки класних артистів, гумористів, акторів, зірок інтернету, – говорить Аня Вовк. – Нам вдалося запросити українських спортсменів. Зазвичай це складно, оскільки в них майже немає часу на зйомки через велику кількість тренувань, зборів та змагань. Але в цьому сезоні вони до нас прийдуть. І наша особлива гордість – команди військових, ветеранів та ветеранок. Це люди, завдяки яким ми можемо робити те, що вміємо й любимо.
Усім цікаво, що написано на моїх картках під час раундів нашого шоу. Розповідаю! Там лише назви команд та правила конкурсів. Правильних відповідей немає. Я навіть не беру участь в опитуваннях. Все для того, аби залишатися, скажімо, в нейтральній зоні та ненароком не підказати учасникам. Бо це збиває драматургію шоу, – з усмішкою розповідає Леся Нікітюк. – Якщо чесно, цей сезон не буде особливо відрізнятись від попереднього. Як і його головна мета. Минулого року у всієї команди було єдине бажання – зробити легкий проєкт, аби відволікти українців від страшних і болісних моментів та трішки розважити. Здається, з цим завданням ми тоді впоралися, адже отримали класні відгуки від глядачів. Знаємо, що українці дуже чекають на другий сезон, тож ми з командою творців намагатимемося зробити його ще кращим, аби в людей на обличчях були усмішки.
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