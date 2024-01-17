Богдан Шелудяк розповів про сюрпризи від шанувальниць

Блогер та ведучий ігрового проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про найпам’ятніші подарунки від підписників.

Після зйомок у серіаліті «Київ вдень та вночі» у Богдана Шелудяка з’явилася величезна кількість шанувальниць. Хлопець почав активно розвивати свою сторінку в Instagram (наразі там 1,3 млн підписників. – Прим. ред.) та став ведучим шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

Звісно, аудиторія неабияк розширилася. Прихильниці мріють про зустріч та знайомство з хлопцем. Для цього не лише пишуть йому в соцмережах, а й роблять презенти. Хоча… Подарунки не завжди лише від зачарованих Бодею дівчат.

Переважно мені дарують різні артоб'єкти. Наприклад, намальовані власноруч портрети. З найбільш пам'ятного: якось підписник подарував мені велику красиву картину. І це було не проявом фанатства. Просто художник, друг моєї знайомої, захотів написати мені таке полотно. До сьогодні ця картина завжди перед очима, бо стоїть у мене вдома. Всі завжди звертають увагу та запитують, де я її взяв, – розповідає Шелудяк. – З недавніх сюрпризів – квіти від підписниці. Я ніколи не бачив цю дівчину. Вона просто замовила мені букет, а кур'єрська служба його доставила, коли я виписувався з лікарні. Згодом вона надіслала поштою ще один презент. Це були вітаміни, аби я швидше відновлювався. Було неочікувано та приємно.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Та деякі вчинки від шанувальників насторожують Богдана.

Інколи досить звичайні, здавалося б, та добрі жести мене лякають. Наприклад, коли люди залишають мені щось у конс'єржки в під'їзді, – ділиться хлопець. – Не раз отримував коробочки з цукерками, запискою та фотографією людини, яка це дарує. Хоч і побажання написані хороші, та мене завжди насторожує факт, що людина знає, де я живу.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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