Даша Петрожицька здивувала зізнанням

15 січня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даша Петрожицька здивувала зізнанням
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу

Відома українська акторка Даша Петрожицька розповіла, що їй допомагає пустити сльозу в кадрі.

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Глядачі звикли бачити Дашу Петрожицьку на екрані та на сцені театру усміхненою та активною. Їй завжди вдається дарувати людям позитив і надихати дівчат чудовим зовнішнім виглядом. Та інколи в кадрі потрібно пустити сльозу. 

Українська акторка, яка зіграла одну з ролей у п’ятому сезоні «Будиночка на щастя», який вже навесні покаже Новий канал, розповіла, як їй це вдається.

Колись дуже-дуже давно мені сказали фразу: «Не вірте сльозам актриси». Це стереотип, який розлючує. Я не знаю, як в інших, бо говорю лише про себе. Але бісить, коли кажуть: «Ну, ти ж, напевно, граєш». Я ловила такі коментарі від людей після певного випадку. Коли повернулася в Україну (після перебування за кордоном через повномасштабне вторгнення. – Прим. ред.), записала Льоші (наречений Даші. – Прим. ред.) кружечок в Telegram, де заплакала. А потім опублікувала його в Insta-сторіз. Це відео тоді розлетілося скрізь. Навіть по телебаченню показували. Люди написали: «Актриса. Зіграла». Я не вмію технічно плакати. Чесно, – розповідає Даша. – Зараз плачу на знімальному майданчику, бо повністю проживаю історію. Пам’ятаю, коли треба було заплакати під час навчання в університеті, а в 17 років ти ще не розумієш, як це зробити, то згадувала тата. В певний момент це перестало працювати, адже я виплакала все. Відтоді намагаюся просто максимально включатись у свою героїню. Класно, якщо є сценарне підкріплення емоції. Та коли сварюсь у реальному житті, плачу щиро.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

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новини особисте життя зірок Новий канал Дар`я Петрожицька Будиночок на щастя 5 сезон

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