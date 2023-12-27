Фіма Константиновський розповів про своє найбільше досягнення
Ведучий проекту «Поле» Фіма Константиновський зазначив, що війна дала йому можливість переглянути пріоритети.
З нагоди свого дня народження ведучий «Поля» розповів, чи ставить цілі на рік. І поділився своїм найбільшим досягненням у карʼєрі.
Під час війни я переглянув свої пріоритети і зрозумів, що карʼєра – це далеко не головне. Раніше завжди ставив перед собою конкретні цілі, але востаннє планував так надовго років сім чи вісім тому. Відтоді займаюся тим, що вмію. І дуже радий, що зараз вдається конвертувати це в допомогу ЗСУ, – зазначає Фіма Константиновський. – Насправді з великою війною пріоритети дуже змінилися. Щасливий, що всі мої близькі живі та здорові. І хочу, щоб так було аж до перемоги.
З березня 2022 року комік займається шелтером для дітей-переселенців у Дніпрі.
Був час, коли просто тонув у цьому, забуваючи про себе. Я й досі підтримую зв’язок із дітьми, постійно приїжджаю до них. Але вважаю, що не потрібно втрачати себе в цьому потоці, – наголошує ведучий «Поля». – Тому вдячний Новому каналу, що в мене з’явилася можливість повернутися до роботи телеведучим, залишатися собою і бути в своїй професії!
Проєкт Нового каналу «Кохання на виживання» став моїм першим досвідом у телекарʼєрі. Та найголовніше досягнення – саме «Поле». Під час зйомок я був у захваті! Це розважальне інтелектуальне шоу на всі 100 відсотків моє. І з нетерпінням чекаю, коли наші глядачі побачать «Поле», – ділиться Фіма.
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