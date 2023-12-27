Фіма Константиновський розповів про своє найбільше досягнення

Ведучий проекту «Поле» Фіма Константиновський зазначив, що війна дала йому можливість переглянути пріоритети.

27 грудня харизматичний ведучий, актор, комік Фіма Константиновський відзначає день народження! Свої 32 роки він зустрічає ще й як волонтер і громадський активіст. Адже з початком великої війни ведучий шоу «Поле», яке Новий канал покаже навесні 2024 року, почав займатися дніпровським шелтером для переселенців та організовувати великі збори на допомогу ЗСУ. Нині Фіма вважає саме цю роботу найважливішою і щодня намагається зробити максимум задля перемоги України.

З нагоди свого дня народження ведучий «Поля» розповів, чи ставить цілі на рік. І поділився своїм найбільшим досягненням у карʼєрі.

Під час війни я переглянув свої пріоритети і зрозумів, що карʼєра – це далеко не головне. Раніше завжди ставив перед собою конкретні цілі, але востаннє планував так надовго років сім чи вісім тому. Відтоді займаюся тим, що вмію. І дуже радий, що зараз вдається конвертувати це в допомогу ЗСУ, – зазначає Фіма Константиновський. – Насправді з великою війною пріоритети дуже змінилися. Щасливий, що всі мої близькі живі та здорові. І хочу, щоб так було аж до перемоги.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

З березня 2022 року комік займається шелтером для дітей-переселенців у Дніпрі.

Був час, коли просто тонув у цьому, забуваючи про себе. Я й досі підтримую зв’язок із дітьми, постійно приїжджаю до них. Але вважаю, що не потрібно втрачати себе в цьому потоці, – наголошує ведучий «Поля». – Тому вдячний Новому каналу, що в мене з’явилася можливість повернутися до роботи телеведучим, залишатися собою і бути в своїй професії!

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Найбільшим досягненням у карʼєрі ведучого Фіма вважає саме шоу Нового каналу.

Проєкт Нового каналу «Кохання на виживання» став моїм першим досвідом у телекарʼєрі. Та найголовніше досягнення – саме «Поле». Під час зйомок я був у захваті! Це розважальне інтелектуальне шоу на всі 100 відсотків моє. І з нетерпінням чекаю, коли наші глядачі побачать «Поле», – ділиться Фіма.

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