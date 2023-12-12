Фіма Константиновський розповів, як проводить час із дітьми-переселенцями

12 грудня 2023 16:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський розповів, як проводить час із дітьми-переселенцями
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський поділився цікавими способами, за допомогою яких організовує веселе дозвілля з дітьми з шелтера.

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Від початку великої війни понад п’ять мільйонів українців перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого це родини з дітьми з Луганської, Донецької, Харківської та Херсонської областей. Переважна частина переселенців орендує житло, а решта знаходить прихисток у шелтерах. Наприкінці березня 2022 року ведучий шоу «Поле», яке скоро вийде на Новому каналі, Фіма Константиновський почав займатися установою-прихистком у Дніпрі. Там живуть українці з багатьох міст Луганської та Донецької областей. Фіма продовжує допомагати дітям і відволікає їх від жахливої реальності. 

З нагоди Дня благодійності, який відзначають 10 грудня, ведучий розповів, як проводить час із дітками-переселенцями.

З кінця березня минулого року займаюся дніпровським шелтером «Добро на Амурі». Спершу ми долали першочергові проблеми, повʼязані з локацією, їжею та одягом. І протягом цього часу я здружився з дітьми, – пригадує Фіма Константиновський. – Тож вирішив і надалі допомагати їм, намагатися всіляко відволікати від негативних думок. Куди ми тільки не ходили! Були і в мотузкових парках, і в кінотеатрах, і на ролердромах, відвідували ярмарки та різні майстер-класи. Вже понад півтора року я займаюся з дітками в шелтері. І не уявляю себе без них!

Фіма Константиновський з дітьми з шелтера / Пресслужба Нового каналу

Ведучий пригадав яскраву історію, яка йому найбільше запамʼяталася. Почалося все минулого літа з футболу.

Після гри команда переможців ходила зі мною в супермаркет. І там діти могли купити все, що заманеться, але кожен мав ліміт – 50 гривень. Це була для них певна нагорода, – пояснює Фіма. – Однак вже з осені 2022 року ми почали відвідувати супермаркет разом з усіма дітками. А це цілий натовп! Бо зазвичай разом зі мною до 40 дітей. Вже зараз, коли ми приходимо в супермаркет, нас впізнають і спеціально звільняють цілу касу (усміхається). І я безмежно вдячний їм за те, що вони завжди приймають нас.

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Якось після чергового походу по смаколики з коміком та дітьми трапилася непередбачена ситуація.

Тоді ми поверталися в шелтер. Ще недалеко відійшли, і до нас підбігла жінка та запитала: «А ви нікого не забули?» Обдивився дітей і зрозумів, що немає найменшого хлопчика, який ходив з нами вперше. Це був єдиний раз за півтора року, коли я забув дитину в супермаркеті, – каже ведучий. – У нас із дітьми є правило: кожен відповідає один за одного. І от старша дівчинка, яка мала дивитися за хлопчиком, прогледіла його. Та незнайома жінка почала сваритися на неї, приговорюючи: «Ай-яй-яй!» Я дуже розізлився, відповів їй: «Послухайте, одна справа, якби я забув одну дитину з трьох, і зовсім інша, коли їх 40». Ми повернулися до супермаркету, а хлопчик спокійно сидів на руках в охоронця. Відтоді такого більше не допускали, адже стали ще уважніше дивитись один за одним.

Фіма Константиновський з дітьми з шелтера / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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