Вчила німецьку й розбиралася в таро: зірка «Звʼязку» Аліна Кошарна – про найважчі сцени

Під час роботи над серіалом Нового каналу Аліні Кошарній довелося практикувати іноземну мову та «монтажно» їсти печиво не один дубль.

Зйомки скетчкому «Звʼязок» вже давно позаду. Однак теплі спогади про них залишилися в кожного актора та учасника знімальної групи! Зірка «Звʼязку», серії якого ви зможете знайти на сайті та YouTube Нового каналу, Аліна Кошарна мала яскраву роль. Вона зіграла одну з мам, яка після початку великої війни забрала сина й виїхала до Німеччини.

Акторка розповіла Новому каналу про свої улюблені сцени. А також пригадала, над чим було працювати найважче.

Взагалі я обожнюю свою Настю. Вона може вичудити щось таке, від чого неможливо стримати сміх, – каже Аліна Кошарна. – Чесно кажучи, важко виокремити улюблену сцену. Одразу згадується та, в якій наші з Наталкою Денисенко героїні – Настя та Іра – тікали від німецької бабусі. Вона переслідувала їх з дитячого майданчика. Ми так захопилися бігом, що наш оператор мало не впав, знімаючи це.

Пресслужба Нового каналу

Зірка «Звʼязку» мала кілька сцен, робота над якими далася їй нелегко.

Для мене найважча сцена, в якій одна моя фраза (сміється). Я не знаю, як це працює, але мені легше запам’ятати великий об’єм тексту. А ще важкою була крайня в знімальному дні. Бо ти вже стільки набігався, наговорився, награвся за день, – усміхається акторка. – Ще пригадую один приклад: сама сцена була легкою, але боги мого мовного апарату і тримання тексту в памʼяті відвернулися від мене. Тож я витратила багато часу на те, щоб зробити її. І найважчим було навіть не це: за сценарієм я мала їсти печиво. Тож їла його так само «монтажно» не один дубль. Словом, більше ніколи не куплю те печиво (сміється).

Пресслужба Нового каналу

Аліні довелося вивчити кілька сторінок тексту іноземною спеціально для скетчкому Нового каналу. Адже за сюжетом після початку великої війни її героїня виїхала до Німеччини.

Навіть маю відео, як я вчу свої репліки німецькою. І ця мова дуже цікава (усміхається). Вчила і сміялася сама з себе! – пригадує зірка «Звʼязку». – А ще спеціально для зйомок розбиралася в таро: дивилася відео, як правильно тримати колоду, як витягати карту тощо. На знімальному майданчику перед стартом зміни наш звукооператор завжди підходив до мене й питав, шо там карти кажуть на сьогодні. Іноді ми разом зі всією групою діставали «Карту дня». І завжди випадало щось позитивне. Так і було! Тож я тепер вірю в силу таро.

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