Вчила німецьку й розбиралася в таро: зірка «Звʼязку» Аліна Кошарна – про найважчі сцени

Ексклюзив 13 листопада 2023 15:02 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Вчила німецьку й розбиралася в таро: зірка «Звʼязку» Аліна Кошарна – про найважчі сцени
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Під час роботи над серіалом Нового каналу Аліні Кошарній довелося практикувати іноземну мову та «монтажно» їсти печиво не один дубль.

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Зйомки скетчкому «Звʼязок» вже давно позаду. Однак теплі спогади про них залишилися в кожного актора та учасника знімальної групи! Зірка «Звʼязку», серії якого ви зможете знайти на сайті та YouTube Нового каналу, Аліна Кошарна мала яскраву роль. Вона зіграла одну з мам, яка після початку великої війни забрала сина й виїхала до Німеччини. 

Акторка розповіла Новому каналу про свої улюблені сцени. А також пригадала, над чим було працювати найважче.

Взагалі я обожнюю свою Настю. Вона може вичудити щось таке, від чого неможливо стримати сміх, – каже Аліна Кошарна. – Чесно кажучи, важко виокремити улюблену сцену. Одразу згадується та, в якій наші з Наталкою Денисенко героїні – Настя та Іра – тікали від німецької бабусі. Вона переслідувала їх з дитячого майданчика. Ми так захопилися бігом, що наш оператор мало не впав, знімаючи це.

Пресслужба Нового каналу

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Зірка «Звʼязку» мала кілька сцен, робота над якими далася їй нелегко.

Для мене найважча сцена, в якій одна моя фраза (сміється). Я не знаю, як це працює, але мені легше запам’ятати великий об’єм тексту. А ще важкою була крайня в знімальному дні. Бо ти вже стільки набігався, наговорився, награвся за день, – усміхається акторка. – Ще пригадую один приклад: сама сцена була легкою, але боги мого мовного апарату і тримання тексту в памʼяті відвернулися від мене. Тож я витратила багато часу на те, щоб зробити її. І найважчим було навіть не це: за сценарієм я мала їсти печиво. Тож їла його так само «монтажно» не один дубль. Словом, більше ніколи не куплю те печиво (сміється).

Пресслужба Нового каналу

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Аліні довелося вивчити кілька сторінок тексту іноземною спеціально для скетчкому Нового каналу. Адже за сюжетом після початку великої війни її героїня виїхала до Німеччини.

Навіть маю відео, як я вчу свої репліки німецькою. І ця мова дуже цікава (усміхається). Вчила і сміялася сама з себе! – пригадує зірка «Звʼязку». – А ще спеціально для зйомок розбиралася в таро: дивилася відео, як правильно тримати колоду, як витягати карту тощо. На знімальному майданчику перед стартом зміни наш звукооператор завжди підходив до мене й питав, шо там карти кажуть на сьогодні. Іноді ми разом зі всією групою діставали «Карту дня». І завжди випадало щось позитивне. Так і було! Тож я тепер вірю в силу таро.

Нагадаємо, 

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