ТОП-5 трилерів обов'язкових для перегляду: Жорстокі ігри, Мишоловка та інші стрічки для захоплюючого вечора

Трилер - один з найпопулярніших але й важких жанрів. Чому важких? - Тому що створити захоплюючий, напружений та якісний трилер - дуже важко.

Перспективна дівчина (2020 рік)

Тому серед сотень стрічок у цьому жанрі буквально є пару десятки картин, які дійсно варті уваги. Саме з шорт-листа найкращих трилерів, створений на основі відгуків глядачів та критиків, ми зібрали для вас ТОП-5 трилерів, які просто обов'язково треба подивитися, хоча б раз.

Одна з найбільш високооціненених стрічок ковідної епохи, яка отримала комерційних та касовий успіх. Фільм отримав 5 номінацій на премію Оскар та виграв нагороду за кращий оригінальний сценарій. Окремої уваги заслуговує Керрі Міліган, гра якої у прямому сенсі шокує глядача.

Перспективна дівчина

Про що фільм?

В центрі сюжету – загадкова історія таємничої дівчини на ім’я Кессі. Люди говорять, що колись вона була багатообіцяючою молодою дівчиною, але таємнича трагедія фатально вплинула на її майбутнє. Але ніщо в житті Кессі не є тим, чим здається. Вона дійсно неймовірно розумна, хитра і живе таємницею, подвійним життям, більша частина якого проходить вночі. Нею рухає мета, а одна несподівана зустріч дає Кессі шанс виправити помилки минулого та змінити власне життя...

Грета (В обіймах брехні) (2019 рік)

Стрічка з найкращою “роковою жінкою” Франції та всієї Європи Ізабель Юпер та молодою зіркою Голлівуду Хлої Грейс Моріс дійсно має оригінальну зав'язку та шокуючий фінал. А інтелектуальні ігри між обома зірками та хімія, яка утворилася між ними залишить після перегляду неймовірні враження. Стрічка знята оскороносним Нілом Джорданом, який причетний до такої класики, як: Інтервью з вампіром, Сніданок на Плутоні та Жорстока гра.

Грета

Про що кіно?

Не знайшовши сили перебувати вдома після смерті матері, Френсіс переїжджає на Манхеттен, щоб розпочати нове життя. Їй подобається це місце, але тут дівчина абсолютно самотня. Якось Френсіс знаходить у метро залишену жіночу сумочку. Дівчина вирішує, що річ потрібно повернути господині. Вона відкриває сумку та виявляє там візитну картку власниці. Героїня фільму «В обіймах брехні» їде за адресою та знайомиться з Гретою. Господиня сумки – літня та самотня жінка, що нудьгувала за людським спілкуванням та увагою. Френк і Грета потоваришували і почали проводити багато часу разом. Френсіс любила бувати в гостях у літньої дами. Незважаючи на різницю у віці, вони добре розуміли одне одного. Грета оточила дівчину турботою та участю, Френсіс була щиро вдячна за все. Але несподівано головна героїня натрапила в будинку подруги на велику кількість жіночих сумочок. Вона почала розуміти, що потрапила в капкан, спритно розставлений психічно хворою жінкою. У дівчини пропало бажання спілкуватися з подругою, але вона вирішує з'ясувати, які справжні наміри підозрілої жінки. Френсіс починає самостійне розслідування, результати якого шокують її.

Просте прохання (2018 рік)

Комедійний трилер з елементами детективу став справжнім успіхом для зірки шоу “Пліткарка” Блейк Лавлі та номінованої на Оскар Анни Кендрік, яку ви знаєте за сагою “Сутінки” та франшизою “Ідеальний голос”. Ідеальний варіант для перегляду в двох або усією родиною.

Просте прохання

Про що кіно?

Самотня мама Стефані веде відеоблог, де розповідає про кращу подругу Емілі, яка зникла кілька днів тому. З нею вони познайомилися у початковій школі, яку відвідують їхні сини. Емілі просить Стефані посидіти з її сином, поки та зайнята на роботі, після чого безвісти зникає. Поліція починає шукати її, після чого знаходять її труп в озері іншого штату.

Жорстокі ігри (1998 рік)

Один з найбільших хітів в жанрі “молодіжного кіно” у минулому столітті. Незвичайна та вже класична екранізація епістолярного роману XVIII століття від Шатерло Де Лакло.

Цікаво, що у 80-х вийшло ще дві екранізації “Жорстоких ігор” - “Жорстокі наміри” та “Вальмонт” з суперзірками свого часу - Джоном Малковичем, Глен Клоуз та Мішель Пфайфер, які свого часу були номіновані на усі престижні нагороди.

Але варіація “Жорстоких ігор” перенесена в тогочасну сучасність - у світ еліти Нью-Йорка та розглядає світ багатих підлітків. Головні ролі в трилері, серйозність якого перебивається вдалими комедійними сценами, грають молоді суперзірки - Райан Філіпп, Різ Уізерспун та Сара Мішель Геллар.

Жорстокі ігри

Про що кіно?

У центрі сюжету знаходиться історія Себастьяна та Кетрін, зведених брата та сестри, що належать до нью-йоркської золотої молоді. Вони отримують величезне задоволення, виконуючи маніпуляцію людьми, граючи чужими почуттями та переживаннями. Хлопець завжди вмів легко і просто звабити і зачарувати будь-яку дівчину, а насладившись любов'ю сповна, він кидав їх не замислюючись. Наступною його безневинною жертвою стає Аннетт Хенгроув, улюблена донька директора коледжу, де навчаються ці молоді люди. Аннетт робить заяву перед усіма, що до весілля зберігатиме свою невинність. Кетрін і Себастьян вирішують влаштувати цинічне парі, згідно з яким головний герой повинен за будь-яку ціну спокусити наївну скромницю.

Мишоловка (2023 рік)

Комедійний трилер про світ сучасних побачень заснований на однойменній новелі Крістен Рупеніан, опубліковане у журналі The New Yorker у грудні 2017 року. Історія стала вірусною та породила жваве обговорення у соцмережах.

Стрічка, як і першоджерело, розповідають про прекрасне та жахливе з чим ми зустрічаємося у світі віртуальних знайомств та при становленні відносин, де ти не знаєш, ким ти станеш: жертвою або хижаком.

Мишоловка

Про що кіно?

20-річна Марго (Емілія Джонс) навчається на другому курсі коледжу та має підробіток у місцевому арт-хаусному кінотеатрі. Туди регулярно приходить Роберт (Ніколас Браун). Попри те, що Марго вважає чоловіка не дуже привабливим, вона зацікавлена у спілкуванні з ним і дає йому свій номер. Марго та Роберт починають обмінюватися повідомленнями. Це спілкування дедалі сильніше захоплює дівчину. Зрештою, вона ініціює побачення, під час якого з’ясовується, що Роберт – зовсім не такий, яким вона його собі уявляла.

У основі сюжету – однойменне оповідання Крістен Рупеніан, опубліковане у журналі The New Yorker у грудні 2017 року. Історія стала вірусною та породила жваве обговорення у соцмережах. Творці обрали для опису свого фільму вислів Маргарет Етвуд, відомої письменниці-феміністки: «Чоловіки бояться, що жінки над ними насміхатимуться. Жінки бояться, що чоловіки їх вб’ють».

Нагадаємо,