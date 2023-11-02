Alyona Alyona поділилася історією, за яку їй соромно

2 листопада 2023 13:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Alyona Alyona поділилася історією, за яку їй соромно
Реп-виконавиця Alyona Alyona
Пресслужба Нового каналу

В Improv Live Show (Новий канал) реп-виконавиця Alyona Alyona вкрала шкарпетки.

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Концертні тури – насичений час для артистів. У цих поїздках зірки віддаються на повну силу, забуваючи про здоровий сон, повноцінний відпочинок і проводячи весь вільний час у дорозі. Все заради того, аби потішити фанатів виступами! Українська реперка Alyona Alyona часто відвідує європейські країни з концертами. Так вона виконує ще й надважливу місію, адже частина коштів з виступів йде на допомогу ЗСУ. І саме в турі з Alyona Alyona трапляються незабутні історії! 

Під час імпровізації «Щире каяття» в Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, зірка пригадала один момент з туру. 

Перед концертом мені потрібна була нова футболка Adidas. Я завжди виступаю в футболках лише цього бренду. Ми з моєю подругою Жанною погуглили, де можна купити, і пішли в торговий центр. Згодом зʼясувалося, що там їх не було. Але вирішили все ж роздивитися нову колекцію, якщо вже були в магазині, – пригадує реперка. – Потім Жанна пішла з Google-картою в телефоні розпитати місцевих, чи є поблизу ще магазини Adidas. А я тим часом примітила шкарпетки й одразу подумала: «О! Куплю заодно і їх». В мене якраз не було нових концертних! Взяла й підійшла до Жанни, яка спілкувалася з консультантами.

Alyona Alyona на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Alyona Alyona зазначила, що не всі німці знають англійську. Тож вони з подругою намагалася пояснити перекрученою іноземною, чого саме хочуть від продавця. І це вдалося! Консультант допоміг їм і показав жестами дорогу до іншого торговельного центру.

Ми прийшли туди, але нічого не знайшли. Як раптом помітили, що вільного часу в нас взагалі не залишилося. Потрібно було вже бігти готуватися до концерту, – каже виконавиця. – І тут до мене дійшло, що я весь цей час ходжу зі шкарпетками під пахвою. Таке сталося вперше за мої 32 роки! Шкарпетки стали першим товаром, який я взяла з магазину, не віддавши за нього грошей.

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Подібна історія сталася з реперкою в Черкасах. Тоді вона взяла пляшку води, забула розрахуватися й вийшла з магазину.

Але знайшла підписників, які потім занесли гроші в магазин. А це ж я була вперше саме в цьому німецькому місті, нікого не знаю! – ділиться зірка. – Перед початком концерту пішла переодягатися. І, звісно ж, вдягнула ті шкарпетки. Однак замість того, щоб отримувати задоволення і бути вдячною богу за можливість виступати, тільки й думала: «Боже, як мені соромно. Я українка, і я вкрала шкарпетки». Але справді не мала часу їх повернути. Тоді й вирішила, що задоначу суму, вказану на ціннику. І хай бог мене простить. Я ж не навмисно!

Нагадаємо, 

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