Сергій Середа розповів, на чому тримаються їхні стосунки із MamaRika
Ведучий Сергій Середа розповів, чи змінилися його стосунки із дружиною MamaRika під час повномасштабної війни, як зіркова родина виховує сина і на чому будує свої стосунки.
Ми стали батьками в досить дорослому віці і підходили до цього досить серйозно. Ми усвідомлювали, що це наша дитина і їй треба приділяти багато часу, що на першому місці має бути саме дитина, а не робота чи розваги. Коли почалася повномасштабна війна… я не скажу, що щось дуже змінилося. Ми і до того цінували час, проведений з родиною, а зараз, мабуть, стали цінувати ще більше, – коментує Сергій Середа.
Крім того, Сергій Середа розповів, на чому тримається їхній міцний шлюб із співачкою MamaRika.
Насамперед на довірі – ми команда. Навіть після робочого дня, вклавши дитину, ми можемо домовитися пів годинки поспілкуватися, і виходить так, що ці пів годинки затягуються до ранку. Ми завжди ділимося усім одне з одним, не маємо секретів. Друге – ми до всього ставимося з гумором. Навіть якщо сваримося, то все одно намагаємося «обжартувати» це. А ще це те, як ми ставимося до наших дітей, кажу дітей, бо ми Рокі, нашого собаку, теж рахуємо як дитину. У нас немає такого, що один – трудоголік, а інший – домогосподар. Ми намагаємося балансувати в цьому і робимо все, щоб діти сприймали нас як маму і тата, а не няню і того, хто приносить гроші, – розповів Сергій Середа.
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