Сергій Середа розповів, на чому тримаються їхні стосунки із MamaRika

24 жовтня 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Сергій Середа розповів, на чому тримаються їхні стосунки із MamaRika
Ведучий Сергій Середа
Пресслужба

Ведучий Сергій Середа розповів, чи змінилися його стосунки із дружиною MamaRika під час повномасштабної війни, як зіркова родина виховує сина і на чому будує свої стосунки.

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Співачка MamaRika і ведучий Сергій Середа – одна із найвідоміших пар українського шоубізнесу. Пара виховує 2-річного сина Давида і мріє про ще одну дитину. За лаштунками «Блокпост шоу» на каналі «Дім» Сергій Середа розповів, чи змінився підхід батьків до виховання сина через війну.

Ми стали батьками в досить дорослому віці і підходили до цього досить серйозно. Ми усвідомлювали, що це наша дитина і їй треба приділяти багато часу, що на першому місці має бути саме дитина, а не робота чи розваги. Коли почалася повномасштабна війна… я не скажу, що щось дуже змінилося. Ми і до того цінували час, проведений з родиною, а зараз, мабуть, стали цінувати ще більше, – коментує Сергій Середа.

Сергій Середа та MamaRika з сином / Пресслужба

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А ось стосовно відповідальності за родину, ведучий запевняє – у кожного своя зона. Він як чоловік відчуває більшу відповідальність за свою родину, проте є нюанси, в який він обирає покластися на дружину: «У плані тривог, покладу руку на серце, я трошки безвідповідальний. Настя в цьому плані більш відповідальна. Ми живемо в приватному будинку, але в нас немає куди спускатися – немає якогось бомбосховища чи підвала. Єдине, куди ми можемо спуститися – на перший поверх, але це теж умовний захист. Тому ми сподіваємося на наших титанів – ППО. Що стосується всього іншого – ми команда і не лише в проєкті MamaRika, а й у всьому, ми одне одного підтримуємо. Але звісно, що більша відповідальність на татові».

Крім того, Сергій Середа розповів, на чому тримається їхній міцний шлюб із співачкою MamaRika.

Насамперед на довірі – ми команда. Навіть після робочого дня, вклавши дитину, ми можемо домовитися пів годинки поспілкуватися, і виходить так, що ці пів годинки затягуються до ранку. Ми завжди ділимося усім одне з одним, не маємо секретів. Друге – ми до всього ставимося з гумором. Навіть якщо сваримося, то все одно намагаємося «обжартувати» це. А ще це те, як ми ставимося до наших дітей, кажу дітей, бо ми Рокі, нашого собаку, теж рахуємо як дитину. У нас немає такого, що один – трудоголік, а інший – домогосподар. Ми намагаємося балансувати в цьому і робимо все, щоб діти сприймали нас як маму і тата, а не няню і того, хто приносить гроші, – розповів Сергій Середа.

Нагадаємо, 

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