Сергій Середа розповів, на чому тримаються їхні стосунки із MamaRika

Ведучий Сергій Середа розповів, чи змінилися його стосунки із дружиною MamaRika під час повномасштабної війни, як зіркова родина виховує сина і на чому будує свої стосунки.

Співачка MamaRika і ведучий Сергій Середа – одна із найвідоміших пар українського шоубізнесу. Пара виховує 2-річного сина Давида і мріє про ще одну дитину. За лаштунками «Блокпост шоу» на каналі «Дім» Сергій Середа розповів, чи змінився підхід батьків до виховання сина через війну.

Ми стали батьками в досить дорослому віці і підходили до цього досить серйозно. Ми усвідомлювали, що це наша дитина і їй треба приділяти багато часу, що на першому місці має бути саме дитина, а не робота чи розваги. Коли почалася повномасштабна війна… я не скажу, що щось дуже змінилося. Ми і до того цінували час, проведений з родиною, а зараз, мабуть, стали цінувати ще більше, – коментує Сергій Середа.

Сергій Середа та MamaRika з сином / Пресслужба

А ось стосовно відповідальності за родину, ведучий запевняє – у кожного своя зона. Він як чоловік відчуває більшу відповідальність за свою родину, проте є нюанси, в який він обирає покластися на дружину: «У плані тривог, покладу руку на серце, я трошки безвідповідальний. Настя в цьому плані більш відповідальна. Ми живемо в приватному будинку, але в нас немає куди спускатися – немає якогось бомбосховища чи підвала. Єдине, куди ми можемо спуститися – на перший поверх, але це теж умовний захист. Тому ми сподіваємося на наших титанів – ППО. Що стосується всього іншого – ми команда і не лише в проєкті MamaRika, а й у всьому, ми одне одного підтримуємо. Але звісно, що більша відповідальність на татові».

Крім того, Сергій Середа розповів, на чому тримається їхній міцний шлюб із співачкою MamaRika.

Насамперед на довірі – ми команда. Навіть після робочого дня, вклавши дитину, ми можемо домовитися пів годинки поспілкуватися, і виходить так, що ці пів годинки затягуються до ранку. Ми завжди ділимося усім одне з одним, не маємо секретів. Друге – ми до всього ставимося з гумором. Навіть якщо сваримося, то все одно намагаємося «обжартувати» це. А ще це те, як ми ставимося до наших дітей, кажу дітей, бо ми Рокі, нашого собаку, теж рахуємо як дитину. У нас немає такого, що один – трудоголік, а інший – домогосподар. Ми намагаємося балансувати в цьому і робимо все, щоб діти сприймали нас як маму і тата, а не няню і того, хто приносить гроші, – розповів Сергій Середа.

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