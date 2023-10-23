Олена-Крістіна Лебідь викрила шахрайську схему, в якій заробляють на внутрішньо переселених особах

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла про цинічну аферу.

Повномасштабна війна триває, а аферисти продовжують «кидати» людей. Більше того, вони виманюють гроші в тих, хто зараз особливо потребує допомоги, – у внутрішньо переселених осіб.

Одну з таких цинічних шахрайських схем у проєкті «Аферисти в сітях» (Новий канал) показала головна викривачка Олена-Крістіна Лебідь.

Ця афера – свіжак, адже пов’язана з війною. Точніше – з гуманітаркою. Схему нам здала жертва. Її обдурили шахраї, які представилися благодійним фондом, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Потрапити в аферу може будь-хто, оскільки оголошення про допомогу від благодійного фонду є в соцмережах. Головний гачок: «Роздаємо гуманітарку безкоштовно!»

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Псевдоблагодійний фонд обіцяє надати гуманітарну допомогу за списком потреб, який ви самі ж складаєте. Кажуть, що зберуть для вас посилку загальною вартістю 40 тисяч гривень. Лише вдумайтеся! Вони не просять жодних документів, як це роблять офіційні благодійні фонди. Не треба навіть довідки, яка підтверджує, що ви – внутрішньо переселена особа. Аргументують це тим, що в країні війна, і вони довіряють людям. Єдина умова надання допомоги – пересилка за ваш рахунок. І це якраз кульмінація афери. Шахраї просять перевести їм на картку 550 гривень, які покриють послуги пошти. І головне – треба це зробити до надання допомоги. Зрозуміло, що отримавши кошти, неіснуючий благодійний фонд зникає, ніякої гуманітарки немає, та ще й людина втрачає півтисячі гривень.

Зазвичай шахраям вдається провернути схему в переписці. Тобто навіть номеру телефону жертва не дізнається. Лише акаунт у соцмережі. Головні кроки афери такі.

Бережіть себе та свої гроші!

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