Римма Зюбіна розповіла, як війна вплинула на її здоров’я Ексклюзив Туренко Андрій

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Актриса Римма Зюбіна Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна зазначила, що не дозволяє собі розкисати, адже для фанатів вона підтримка та натхнення.