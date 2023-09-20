Римма Зюбіна розповіла, як війна вплинула на її здоров’я

Ексклюзив 20 вересня 2023 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Римма Зюбіна розповіла, як війна вплинула на її здоров’я
Актриса Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна зазначила, що не дозволяє собі розкисати, адже для фанатів вона підтримка та натхнення.

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Повномасштабне вторгнення торкнулося майже всіх українських родин. Війна позначається на психічному, емоційному та фізичному здоров’ї кожного! Винятком не стають і знаменитості. Відома українська акторка Римма Зюбіна, яка зіграла в скетчкомі Нового каналу «Зв’язок», розповіла про вплив війни на її психічний стан.

Мені ставили депресію ще в червні минулого року. Тоді я відповіла: «Та ну, яка депресія? Це ж коли людина лежить». І лікар сказав мені: «Щоб не лежати, потрібно виконувати ось це і ось це», – пригадала Римма Зюбіна. – Війна вплинула на мій психічний стан, на запам’ятовування текстів, на те, як я взагалі існую на сцені.

Актриса Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

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Зірка розповіла, що прихильники часто пишуть їй слова подяки.

Про здоров’я думаю вже в останню чергу. Бо знаю, що для дуже багатьох людей я підтримка, натхнення, допомога, світло. І вони пишуть мені про це! Коли кінокритик Антон Філатов написав: «Ніхто не відправляє таких красивих відео, як ти, Риммочко. Ніхто не пише таких слів», то про яку депресію може йтися? Ти опановуєш себе, і раз – йдеш із рівною спиною, – сказала Римма Зюбіна. – І я розумію, що мене це тримає. Стільки незнайомців підходило на вулиці й дякувало за мої поетичні стрими! Я думала, що їх дивиться людей зо 30. Отак ми зараз і виживаємо: лише завдяки взаємному обміну силою, енергією.

Чекайте прем’єру серіалу «Зв’язок» уже цієї осені на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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