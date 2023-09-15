Леся Нікітюк показала фото мами та себе в одному й тому ж вбранні, але з різницею у 27 років
Зірка Нового каналу Леся Нікітюк зворушила маловідомим фактом.
Стилісти проєкту завжди сумлінно працюють над луками, в яких Леся Нікітюк з’являється у знайомій блакитно-рожевій студії. Багато з них Лесі шиють на замовлення.
У мене є фото, де стою я, маленька, а за мною тато й мама. Мама одягнена в ту саму сукню з квітами. Уявіть собі, рівно за 27 років після того, як зробили цю світлину, я знайду те вбрання, перешию й буду вести в ньому розважальне шоу «Хто зверху?», – коментує Леся Нікітюк.
Зазначимо, що це було кілька сезонів шоу «Хто зверху?» тому. А у от у тринадцятому сезоні, який стартує вже 21 вересня на Новому каналі, Леся Нікітюк здивує не менш стильними та гарними вбраннями.
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