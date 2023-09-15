Леся Нікітюк показала фото мами та себе в одному й тому ж вбранні, але з різницею у 27 років

Зірка Нового каналу Леся Нікітюк зворушила маловідомим фактом.

Ведуча ігрового шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк завжди зачаровує глядача своїми образами. Дівчата наслідують стиль Лесі, підмічають різні модні штучки, шукають серед свого гардеробу схожі речі й комбінують, як в улюбленої телеведучої.

Стилісти проєкту завжди сумлінно працюють над луками, в яких Леся Нікітюк з’являється у знайомій блакитно-рожевій студії. Багато з них Лесі шиють на замовлення.

Пресслужба Нового каналу

Але! Нещодавно телеведуча поділилася маловідомим зворушливим фактом. В одному з випусків минулих сезонів проєкту Нового каналу зірка з’явилась у маминій сукні!

У мене є фото, де стою я, маленька, а за мною тато й мама. Мама одягнена в ту саму сукню з квітами. Уявіть собі, рівно за 27 років після того, як зробили цю світлину, я знайду те вбрання, перешию й буду вести в ньому розважальне шоу «Хто зверху?», – коментує Леся Нікітюк.

Пресслужба Нового каналу

Зазначимо, що це було кілька сезонів шоу «Хто зверху?» тому. А у от у тринадцятому сезоні, який стартує вже 21 вересня на Новому каналі, Леся Нікітюк здивує не менш стильними та гарними вбраннями.

Нагадаємо,