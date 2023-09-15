Леся Нікітюк показала фото мами та себе в одному й тому ж вбранні, але з різницею у 27 років

15 вересня 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк показала фото мами та себе в одному й тому ж вбранні, але з різницею у 27 років
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Зірка Нового каналу Леся Нікітюк зворушила маловідомим фактом.

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Ведуча ігрового шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк завжди зачаровує глядача своїми образами. Дівчата наслідують стиль Лесі, підмічають різні модні штучки, шукають серед свого гардеробу схожі речі й комбінують, як в улюбленої телеведучої. 

Стилісти проєкту завжди сумлінно працюють над луками, в яких Леся Нікітюк з’являється у знайомій блакитно-рожевій студії. Багато з них Лесі шиють на замовлення.

Пресслужба Нового каналу

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Але! Нещодавно телеведуча поділилася маловідомим зворушливим фактом. В одному з випусків минулих сезонів проєкту Нового каналу зірка з’явилась у маминій сукні!

У мене є фото, де стою я, маленька, а за мною тато й мама. Мама одягнена в ту саму сукню з квітами. Уявіть собі, рівно за 27 років після того, як зробили цю світлину, я знайду те вбрання, перешию й буду вести в ньому розважальне шоу «Хто зверху?», – коментує Леся Нікітюк.

Пресслужба Нового каналу

Зазначимо, що це було кілька сезонів шоу «Хто зверху?» тому. А у от у тринадцятому сезоні, який стартує вже 21 вересня на Новому каналі, Леся Нікітюк здивує не менш стильними та гарними вбраннями. 

Нагадаємо, 

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