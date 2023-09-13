Арам Арзуманян розповів про свої відносини з хейтерами в TikTok Туренко Андрій

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Актор Арам Арзуманян Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «Хто зверху?» актор Арам Арзуманян розповів, за що найбільше йому «прилітає» в коментарях.