Арам Арзуманян розповів про свої відносини з хейтерами в TikTok
За лаштунками шоу «Хто зверху?» актор Арам Арзуманян розповів, за що найбільше йому «прилітає» в коментарях.
За лаштунками зйомок легендарного шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже вже з 21 вересня, він розповів, як створює ролики в TikTok.
Я часто знімаю короткі смішні відео. Іноді разом з рідними – донькою, сином, дружиною, – каже Арам Арзуманян. – Бачу тренди – і йду знімати. Так створюю гарний настрій собі та підписникам. Ось такий взаємозамінний процес (усміхається).
Маю нереально багато хейтерів! Деякі пишуть дуже агресивні коменти, а деякі – просто жарти. А я ж ніколи не соромився себе й завжди підтримував гумор. У мене дуже класно розвинена самоіронія. Люблю, коли з мене сміються, і дозволяю це робити! Навіть надаю майданчик – мої соцмережі. А хейтери – це ображені життям люди, які просто відігруються на інших через те, що в їхньому житті щось пішло не так, – зазначає Арам. – Раніше, коли я лише починав вести TikTok, реагував на гнівні коментарі. Ну, знаєте, гаряча ж кров! Відповідав кожному хейтеру. Потім зрозумів, що це неправильно. Тепер ігнорую абсолютно всіх агресивних користувачів. Найчастіше негативні коменти пишуть, звісно ж, про моє волосся на тілі: якраз на своїй сторінці в TikTok я відкрито показую специфіку мого організму.
Нагадаємо,