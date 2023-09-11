Тарас Цимбалюк доєднався до зйомок серіалу «Жіночий лікар. Нове життя»

11 вересня 2023 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Тарас Цимбалюк доєднався до зйомок серіалу «Жіночий лікар. Нове життя»
Актор Тарас Цимбалюк
пресслужба каналу 1+1 Україна

«1+1 Україна» спільно з FILM.UA продовжують працювати на перезавантаженням одного з найпопулярніших українських медичних серіалів «Жіночий лікар. Нове життя», який глядачі вже побачать восени.

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В серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» знімаються Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Олексій Нагрудний. Нещодавно до касту акторів доєднався зірка українського кіно Тарас Цимбалюк. Глядачі побачать актора у новому амплуа. Як зізнався Тарас Цимбалюк, він вперше зіграє лікаря. 

Герой Тараса – людина, яка тривалий час провела на фронті й не сподівалась повернутись до цивільного життя. Після контузії та комісування героя спіткає відчай, він опиняється на перехресті й не знає, як надалі повернеться його життя. Завдяки новій роботі у лікарні він поступово знаходить себе у цивільному середовищі, де знову зможе відчути себе потрібним. 

Насправді, це моя перша медична історія. До ролі я готувався, передивляючись різні медичні серіали та фільми. До речі, мій дядько медик, я слухаю про медицину від самого дитинства, тому можна сказати, що до цього проєкту я готувався давно. Дуже багато медичних термінів, подібний матеріал вимагає більшої підготовки, – сказав Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк в серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» / пресслужба каналу 1+1 Україна

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Актор поділився, що очікувати від перезавантаження улюбленої історії.

Я думаю, що мій персонаж здивує глядачів. Як на мене, ця історія є довгоочікуваною для людей та актуальною. Це повністю український проєкт, знятий для українського телеканалу. Я дуже вдячний Юлі Міщенко, шоуранерці проєкту, що вона бачить цю історію настільки автентичною, це дійсно «нове життя», тому глядача це має приємно здивувати, – інтригує Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк в серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» / пресслужба каналу 1+1 Україна

Як Тарасу Цимбалюку вдалось перевтілитись у лікаря, глядачі побачать вже скоро у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» на «1+1 Україна». 

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Тарас Цимбалюк Жіночий лікар. Нове життя 1+1 Україна

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