Олена-Крістіна Лебідь розсекретила фішки нового сезону «Аферистів в сітях»
11 вересня 2023 11:30
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Прем’єра нового сезону «Аферистів в сітях» на Новому каналі – вже 25 вересня о 20:00!
Олена-Крістіна Лебідь. І не просто бореться, а розповідає про схеми обманів людям. Разом із командою вони зняли новий сезон проєкту «Аферисти в сітях».
Головна фішка і користь цього сезону в тому, що ми розкажемо та покажемо найактуальніші афери, що відбуваються просто зараз! На жаль, навіть тепер, коли я даю цей коментар, хтось когось обманює, – говорить Олена-Крістіна Лебідь. – Ви дізнаєтесь, як аферисти наживаються на війні. Яким чином виманюють гроші, спекулюючи на подіях в Україні. Як неперевірені контори видають людям кредити. І навіть чого тепер бояться закохані. Відбиток війни на стосунках пар ми побачили на перевірках на вірність. Також буде розкриття телефонних афер, які нереально активізувалися з початком повномасштабного вторгнення. Думаю, якщо подивитеся цей сезон, то не попадетесь у сіті аферистів. Ми покажемо дуже багато й в усіх деталях!
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожICTV2 покаже новий сезон популярного детективу «Коп з минулого» з новим актором: хто гратиме замість Артура Логая?Окрім викриття афер та перевірок на вірність у новому сезоні «Аферистів в сітях» на глядачів чекає нова рубрика!
Ми покажемо найпровальніші побачення з інтернету, – говорить Олена-Крістіна Лебідь. – Життя триває! І молодь шукає нових стосунків. Але іноді трапляються такі персонажі, від яких довго ще буде боліти живіт… Від реготу! (Сміється.) А ще, до речі, відкрию вам секрет: на побачення ходитиму не лише я. Тссс!
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,