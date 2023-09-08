«Хочеться передивлятися»: два українські фільми від Алекса Якутова
Ексклюзив 8 вересня 2023 15:50
Шеф, ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу
Шеф Нового каналу Алекс Якутов поділився кінострічками, які його зачепили.
Читайте такожНаталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбранняТрадиційно в другу суботу вересня відзначають День українського кіно! Цьогоріч свято припадає на 9 вересня. Щоб добре провести вечір вихідного, Шеф, ведучий реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов порадив дві українські стрічки.
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Якось я прочитав книгу «Чорна рада», а потім вирішив подивитися однойменний фільм 2002 року. І він мені дуже сподобався. Класні актори, стрічка має глибокий сенс, і її хочеться передивлятися! – каже Алекс Якутов.
А ще в нас зараз знімають якісні документальні фільми. Можу відзначити «Соловей співає». Це один з тих, що я нещодавно переглянув. В документалці порушують важливі питання, зокрема про українську мову та ідентичність, – додав Шеф Нового каналу.
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