«Хочеться передивлятися»: два українські фільми від Алекса Якутова

Ексклюзив 8 вересня 2023 15:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Хочеться передивлятися»: два українські фільми від Алекса Якутова
Шеф, ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу

Шеф Нового каналу Алекс Якутов поділився кінострічками, які його зачепили.

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Традиційно в другу суботу вересня відзначають День українського кіно! Цьогоріч свято припадає на 9 вересня. Щоб добре провести вечір вихідного, Шеф, ведучий реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов порадив дві українські стрічки. 

Ловіть рекомендації від кулінарного гуру!

Якось я прочитав книгу «Чорна рада», а потім вирішив подивитися однойменний фільм 2002 року. І він мені дуже сподобався. Класні актори, стрічка має глибокий сенс, і її хочеться передивлятися! – каже Алекс Якутов.

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Також він порадив документалку, яка його захопила. 

А ще в нас зараз знімають якісні документальні фільми. Можу відзначити «Соловей співає». Це один з тих, що я нещодавно переглянув. В документалці порушують важливі питання, зокрема про українську мову та ідентичність, – додав Шеф Нового каналу.

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Нагадаємо,

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