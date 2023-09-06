Наталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбрання

6 вересня 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Наталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбрання
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Українська акторка Наталка Денисенко, яка виконує роль в серіалі Нового каналу «Зв’язок», розповіла про свій стиль.

Читайте такожРимма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Напевно, всі помітили, що зірку українського кіно Наталку Денисенк можна зустріти лише в світлому вбранні. І в кадрі, і в повсякденному житті. Це неабияк виділяє її й підкреслює тендітну фігуру. Виконавиця ролей у серіалі «Зв’язок» (Новий канал) розповіла, як сформувався її особливий стиль.

У школі, десь у восьмому класі, я ходила лише в чорному одязі й навіть нігті фарбувала цим кольором. Моя вчителька казала: «Наталко, ну чого намазала чорним? Ти ж дівчинка!» І подружка говорила: «Ну, що ти насправді? Треба в яскравому вбранні ходити». Тоді я почала носити різнокольоровий одяг, – розповідає акторка. – Виглядала, наче папуга (сміється). І макіяж стала робити яскравий! І взуття таке ж було. Не знаю, як мені мама це купила, але в мене були помаранчеві туфлі на платформі зі стразами. Я думала, шо це взагалі клас!

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
З часом Наталка Денисенко відчула бажання одягатись у білий колір.

Уже в університеті, за стипендію, я купила собі білі чобітки, білі джинси, курточку та сумку. Дуже подобалося так одягатися. Колись, пам'ятаю, вийшла в дощ у такому вбранні, а мій сусід сказав: «Денисенко, куди оце одяглася, наче наречена. Ти що, здуріла?» Після того вже якось менше носила білий. Точніше, вдягала не весь лук, а комбінувала, – пригадує знаменитість. – А згодом подумала: «Стоп! Якщо я люблю цей колір, то чому не можу собі дозволити ходити повністю в ньому? Ну, що це таке?» Відтоді вирішила вдягятися так, як мені подобається, незважаючи на думку інших. Зараз 90% мого гардеробу складає білий одяг. Взагалі немає чорного, є трішки бежевих речей і зелених, бо цей колір гарно відтіняє очі (усміхається).

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

стиль Наталка Денисенко новини особисте життя зірок Новий канал

Матеріали на тему

Даша Квіткова розповіла, як її син Лев реагує на сигнали повітряної тривоги
Новини

Даша Квіткова розповіла, як її син Лев реагує на сигнали повітряної тривоги
Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Новини

Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
Новини

Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Афіша

У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей із Днем знань

Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей із Днем знань
Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна поділилася порадами, як стати моделлю

Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна поділилася порадами, як стати моделлю
Що відбувається у світі кіберспорту?

Що відбувається у світі кіберспорту?

Популярне відео

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK