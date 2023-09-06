Наталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбрання
6 вересня 2023 12:30
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу
Українська акторка Наталка Денисенко, яка виконує роль в серіалі Нового каналу «Зв’язок», розповіла про свій стиль.
Наталку Денисенк можна зустріти лише в світлому вбранні. І в кадрі, і в повсякденному житті. Це неабияк виділяє її й підкреслює тендітну фігуру. Виконавиця ролей у серіалі «Зв’язок» (Новий канал) розповіла, як сформувався її особливий стиль.
У школі, десь у восьмому класі, я ходила лише в чорному одязі й навіть нігті фарбувала цим кольором. Моя вчителька казала: «Наталко, ну чого намазала чорним? Ти ж дівчинка!» І подружка говорила: «Ну, що ти насправді? Треба в яскравому вбранні ходити». Тоді я почала носити різнокольоровий одяг, – розповідає акторка. – Виглядала, наче папуга (сміється). І макіяж стала робити яскравий! І взуття таке ж було. Не знаю, як мені мама це купила, але в мене були помаранчеві туфлі на платформі зі стразами. Я думала, шо це взагалі клас!
Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу
Уже в університеті, за стипендію, я купила собі білі чобітки, білі джинси, курточку та сумку. Дуже подобалося так одягатися. Колись, пам'ятаю, вийшла в дощ у такому вбранні, а мій сусід сказав: «Денисенко, куди оце одяглася, наче наречена. Ти що, здуріла?» Після того вже якось менше носила білий. Точніше, вдягала не весь лук, а комбінувала, – пригадує знаменитість. – А згодом подумала: «Стоп! Якщо я люблю цей колір, то чому не можу собі дозволити ходити повністю в ньому? Ну, що це таке?» Відтоді вирішила вдягятися так, як мені подобається, незважаючи на думку інших. Зараз 90% мого гардеробу складає білий одяг. Взагалі немає чорного, є трішки бежевих речей і зелених, бо цей колір гарно відтіняє очі (усміхається).
Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,