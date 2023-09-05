Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
Ведуча Леся Нікітюк розповіла про свої звички в харчуванні.
Нещодавно зірка розповіла цікавий факт про себе. 2016 року в Індії, на Гоа, Леся Нікітюк дала обіцянку більше ніколи не їсти м’яса. Вона провела спеціальний ритуал з індійським гуру та коровою. Відтоді зірка жодного разу не порушила обітницю.
Трохи розкажу вам про свій раціон загалом. Його немає, – з усмішкою ділиться Леся Іванівна. – Вже вісім років я не вживаю свинину, телятину, баранину і навіть м’ясо кроля. Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Хліб – на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти – не схуднете, ба більше, ще й наберете, і коси випадуть (сміється).
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