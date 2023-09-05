Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса

5 вересня 2023 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про свої звички в харчуванні.

Читайте такожЛілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей із Днем знань
Завжди цікаво, яких звичок із догляду за собою дотримуються знаменитості, аби так чудово виглядати. Ведуча ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?», яке вже 21 вересня стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк часто розповідає про ритуали краси та особисті правила, які допомагають їй тримати себе в тонусі і зовні, і внутрішньо. 

Нещодавно зірка розповіла цікавий факт про себе. 2016 року в Індії, на Гоа, Леся Нікітюк дала обіцянку більше ніколи не їсти м’яса. Вона провела спеціальний ритуал з індійським гуру та коровою. Відтоді зірка жодного разу не порушила обітницю. 

Трохи розкажу вам про свій раціон загалом. Його немає, – з усмішкою ділиться Леся Іванівна. – Вже вісім років я не вживаю свинину, телятину, баранину і навіть м’ясо кроля. Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Хліб – на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти – не схуднете, ба більше, ще й наберете, і коси випадуть (сміється).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Це був початок моєї театральної кар’єри»: Богдан Шелудяк, Олександр Сугак та інші пригадали шкільні роки
Зірка часто ділиться з Новим каналом рецептами страв, які готує. Зазвичай це смаколики з сезонних продуктів. Наприклад, фаршировані квітки цукіні або млинці з молодої капусти та яйця на сніданок. Або ж пиріжки з листкового тіста з персиками на перекус до кави чи чаю.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк

Матеріали на тему

Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Новини

Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону
Новини

Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону
У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Афіша

У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Телешоу

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
Іра Гатун – нова учасниця «Improv Live Show»!

Іра Гатун – нова учасниця «Improv Live Show»!

Популярне відео

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK