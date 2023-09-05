Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про свої звички в харчуванні.

Завжди цікаво, яких звичок із догляду за собою дотримуються знаменитості, аби так чудово виглядати. Ведуча ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?», яке вже 21 вересня стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк часто розповідає про ритуали краси та особисті правила, які допомагають їй тримати себе в тонусі і зовні, і внутрішньо.

Нещодавно зірка розповіла цікавий факт про себе. 2016 року в Індії, на Гоа, Леся Нікітюк дала обіцянку більше ніколи не їсти м’яса. Вона провела спеціальний ритуал з індійським гуру та коровою. Відтоді зірка жодного разу не порушила обітницю.

Трохи розкажу вам про свій раціон загалом. Його немає, – з усмішкою ділиться Леся Іванівна. – Вже вісім років я не вживаю свинину, телятину, баранину і навіть м’ясо кроля. Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Хліб – на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти – не схуднете, ба більше, ще й наберете, і коси випадуть (сміється).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Зірка часто ділиться з Новим каналом рецептами страв, які готує. Зазвичай це смаколики з сезонних продуктів. Наприклад, фаршировані квітки цукіні або млинці з молодої капусти та яйця на сніданок. Або ж пиріжки з листкового тіста з персиками на перекус до кави чи чаю.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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