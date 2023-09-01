Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей з Днем знань

Акторка Лілія Ребрик у своєму Instagram привітала дітей із Днем знань та показала свою доньку Діану, яка пішла у 6 клас.

Мама двох чарівних дівчаток: 5-річної Поліни і 11-річної Діани Лілія Ребрик у своєму Instagram показала, свою старшу доньку, яка пішла у 6-й клас.

Акторка виклала кілька фото, які підписала: “Вриваюсь у цю осінь найгарнішою україночкою школяркою. І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!“

Донька Лілії Ребрик Діана / Пресслужба

Крім того, ведуча каналу “Дім” виклала сторіс, на якому вони зі старшою донькою йдуть у школу.

Доброго ранку! Це моя школярочка, шестикласниця, моя красуня! Ми йдемо в школу! Вітаю всіх-всіх-всіх діток зі святом, з Днем знань! В добрий час, нехай вам щастить! Ось наша і школа! Як у старі добрі часи! Зараз будемо впізнавати всіх або знайомитися по-новому, – прокоментувала Лілія Ребрик.

Донька Лілії Ребрик Діана / Пресслужба

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