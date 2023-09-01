Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей з Днем знань
Акторка Лілія Ребрик у своєму Instagram привітала дітей із Днем знань та показала свою доньку Діану, яка пішла у 6 клас.
Акторка виклала кілька фото, які підписала: “Вриваюсь у цю осінь найгарнішою україночкою школяркою. І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!“
Доброго ранку! Це моя школярочка, шестикласниця, моя красуня! Ми йдемо в школу! Вітаю всіх-всіх-всіх діток зі святом, з Днем знань! В добрий час, нехай вам щастить! Ось наша і школа! Як у старі добрі часи! Зараз будемо впізнавати всіх або знайомитися по-новому, – прокоментувала Лілія Ребрик.
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