Лілія Ребрик у яскравій вишиванці привітала українців з Днем прапора

Ведуча проєктів “Ранок Вдома” і “Дочекаюся” на телеканалі “Дім” Лілія Ребрик розповіла, що для українців сьогодні національний символ і подякувала захисникам за свободу.

Ведуча Лілія Ребрик поділилася святковою світлиною, на якій акторка позує на фоні української символіки у красивій білій сукні вишитій рожевими квітами і з зеленим намистом. Під фото зірка каналу “Дім” написала, з чим сьогодні у неї асоціюється синьо-жовтий прапор.

День найрідніших кольорів! Символу гордості, боротьби і безумовної любові до країни! Його беруть в окопи, як талісман. З ним йдуть у бій. З ним проводжають в останню путь… Прапор – єдине, що схопив із собою, коли виїжджав із окупації. У нього загортаються, ніби в броню. Він оберігає, зігріває, він – символ, знак, маяк рідного дому на чужині, – написала Лілія Ребрик у своєму Instagram.

Ведуча Лілія Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик привітала підписників із національним святом і звернулася до захисників.

Нехай над кожним клаптиком нашої землі майорить наш прапор! Дякуємо кожному, завдяки кому це стає можливим! – зауважила акторка.

Прихильники акторки одразу відреагували на пост, підтримавши Лілію Ребрик теплими словами та привітаннями: Боже, яка красунечка!!!!, Зі святом, Ви чарівна, Горді та нескорені! Ніколи не згасне любов українців до рідної землі! І нікому не забрати в нас права на щасливе майбутнє у вільній країні! Слава Україні!, Ліліє, ви – любов. Вірю, що зовсім скоро всі українці вдягнуть найкрасивіші вишиванки і вийдуть на площі своїх міст зустрічати перемогу! Зі святом.

Нагадаємо,