Лілія Ребрик поділилася головними правилами її ідеального відпочинку

30 июня 2023 14:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лілія Ребрик поділилася головними правилами її ідеального відпочинку
Лілія Ребрик з доньками
instagram.com/liliia.rebrik

Днями акторка і ведуча програм «Ранок Вдома» і «Дочекаюсь» на каналі «Дім» Лілія Ребрик разом із чоловіком Андрієм Диким поїхали на захід країни, де відпочивали

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Одразу після закінчення театрального сезону Лілія Ребрик відправилася у невеличку сімейну відпустку. Про це ведуча каналу «Дім» розповіла у своєму Instagram. 

Лілія Ребрик виклала світлини, на яких вона із доньками Поліною та Діаною у спортивних костюмах усміхнено позує на фоні карпатських гір.

Надихалися свіжим карпатським повітрям. Тренувалися, бігали, вставали вдосвіта і говорили, говорили, говорили. Треба перезавантажуватися! Підживлювати свою батарейку, не давати їй сісти! Я енергію відновлюю з родиною – найкращий заряд мого внутрішнього павербанка. Але в кожного свої методи відновлення. Комусь треба побути наодинці, виспатися, пробігти 10 км, походити в лісі. Хай навіть це прогулянка у парку – це вже підзарядка, – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик з молодшою донькою / instagram.com/liliia.rebrik

За традицією артистка звернулася до своїх підписників: «Як ви відновлюєте сили? Що для вас та мотивація, той рушій подальших процесів життя? Звідки берете сили рухатися далі і ЖИТИ, жити, жити?».

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Так, Ребрик не лише підтримує звʼязок з шанувальниками, а й дізнається настрої українців, а вони вражають незламністю духу та оптимізмом: «Поки наші ЗСУ звільняють наше морюшко на Херсонщині… ми дихаємо Карпатами… хоча ні, ми Карпатами живемо», «Море. Іноді просто посидіти та подивитися на воду», «Квіти, квіти і ще раз квіти! Коли пташки співають зранку, зустрічаєш сонечко на балконі, милуєшся клаптиками моря здалеку… Або відправитись у санаторій під Вінницею – річка, ліс, пташки, їжачки, смачна їжа і дуже привітний персонал! Рай на землі! І хочется жити!», «Карпати – найкраща підзарядка! Мрію про похід в гори з дітьми. Четверо дітей – вдома перезаряджатись не дають».

Лілія Ребрик з молодшою донькою / instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, 

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